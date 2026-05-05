Lésions cérébrales chez les bébés : la surprenante piste du lait maternel intranasal

L'ESSENTIEL Selon des chercheurs, administrer du lait maternel par le nez permettrait de contourner la barrière hémato-encéphalique et d’acheminer ses composants (cellules souches, facteurs de croissance) directement vers le cerveau du nourrisson.

Chez les nouveau-nés, souffrant de lésions cérébrales causées par un manque d'oxygène et une irrigation sanguine cérébrale insuffisante, cette thérapie est bien tolérée, sans effets indésirables significatifs.

L’efficacité réelle pour réparer le cerveau ou améliorer le développement reste à démontrer avec davantage d’études.

Et si le lait maternel pouvait atteindre le cerveau… par le nez ? C’est ce qu’ont montré des chercheurs de l'université Semmelweis de Budapest (Hongrie). Dans une étude publiée dans la revue Pediatric Research, ces derniers expliquent cette approche thérapeutique utilisée chez les nourrissons atteints d’encéphalopathie hypoxique-ischémique, à savoir des lésions cérébrales causées par un manque d'oxygène et une irrigation sanguine cérébrale insuffisante. Cette maladie demeure une cause majeure de mortalité néonatale et de troubles neurodéveloppementaux à long terme. "Actuellement, les enfants touchés sont traités par hypothermie thérapeutique, qui consiste à abaisser la température corporelle à 33-34 °C", selon les scientifiques.

Encéphalopathie hypoxique-ischémique : 10 nourrissons ont reçu du lait maternel frais par voie nasale

Dans le cadre de leurs travaux, l’équipe a testé la sécurité de l’administration de lait maternel intranasal, en milieu hospitalier et à domicile, auprès de 10 nouveau-nés une lésion cérébrale hypoxique-ischémique modérée à sévère et ayant bénéficié d'une hypothermie thérapeutique comme traitement standard. "Le lait maternel frais contient des substances (telles que des cellules souches et des facteurs neurotrophiques) qui favorisent la régénération du système nerveux. Administré par voie nasale plutôt qu'orale, ces composants pourraient atteindre plus efficacement le système nerveux central." Pour les recherches, du lait maternel frais, tiré dans les quatre heures suivant la naissance, a été administré par voie intranasale deux fois par jour (0,4 ml dans chaque narine), du plus jeune âge jusqu'au 28ème jour.

Une thérapie sûre et faisable aussi bien en milieu hospitalier qu'à domicile

Sous surveillance cardiorespiratoire et neuro-intensive continue en unité de soins intensifs néonatals, le traitement a été bien toléré. Plus précisément, il n'a entraîné aucune complication respiratoire, circulatoire ou neurologique chez les jeunes patients. L'intervention s'est avérée faisable : la thérapie a été initiée dans les 48 heures chez tous les nouveau-nés inclus et poursuivie avec succès par les parents à domicile, selon les résultats. "Apprendre à administrer le lait maternel n'a pas non plus constitué un obstacle majeur. Une fois qu'ils ont compris comment administrer le lait et que cela ne provoque pas de douleur chez le bébé, ils ont pu appliquer la procédure avec assurance", ont précisé les scientifiques.

Les chercheurs soulignent que leur étude portait uniquement sur la sécurité de la méthode d'administration. "L'efficacité de cette forme de thérapie par le lait maternel reste à confirmer par des travaux complémentaires. À ce jour, le sujet a été exploré lors d'expérimentations animales et d'études menées en Allemagne et au Canada sur des nourrissons prématurés ayant subi une hémorragie cérébrale. Ces études ont suggéré des effets bénéfiques du lait maternel administré par voie intranasale sur le système nerveux."

"Transporter le lait maternel et organiser les soins a été l'une des tâches les plus ardues"

Maintenant que la sécurité de cette thérapie a été validée, les défis concernant la logistique et la psychologie persistent. "Transporter le lait maternel et organiser les soins a été l'une des tâches les plus ardues. Il m'est arrivé de devoir me rendre dans une ferme près de Cegléd (une ville située à 80 kilomètres de Budapest) pour collecter le lait, un endroit où même les chauffeurs de taxi refusaient d'aller faute de route praticable", a expliqué Ünőke Méder, professeure au département de pédiatrie de l'Université Semmelweis, avant d’ajouter que cette procédure pourrait devenir une excellente thérapie, voire une alternative simple et peu coûteuse dans les pays en développement (où l'hypothermie thérapeutique n'est pas toujours disponible), pour le traitement des lésions cérébrales néonatales.