Cystite : ce jus s’impose comme un allié inattendu des antibiotiques

L'ESSENTIEL Des composés du jus de cranberry pourraient aider certains antibiotiques, comme la fosfomycine, à mieux pénétrer dans les bactéries, ce qui augmente leur efficacité contre les infections urinaires.

Ces mêmes substances seraient capables d’affaiblir les défenses bactériennes et de limiter leur capacité à développer des résistances.

Étant donné que ces effets ont été observés en laboratoire, les scientifiques ne savent pas encore si la consommation de jus de cranberry aura le même bénéfice chez l’être humain.

Dans 90 % des cas, la cystite, à savoir une infection urinaire localisée au niveau de la vessie, est due à la bactérie Escherichia coli uropathogène. L’antibiotique fosfomycine demeure un traitement de première intention recommandé pour les infections urinaires en raison de sa vaste activité et de ses faibles taux de résistance. Cependant, "des résistances spontanées apparaissent fréquemment par mutation des systèmes de transport bactériens." Cette "prévalence croissante des résistances aux antimicrobiens souligne la nécessité de stratégies alternatives ou complémentaires pour renforcer l'activité des antibiotiques", selon des chercheurs canadiens.

Cystite : l'activité des antibiotiques dans 72 % des souches d'E. coli est favorisé par le jus de cranberry

Étant donné que le jus de cranberry est reconnu depuis longtemps pour ses propriétés anti-infectieuses, les scientifiques ont voulu évaluer son potentiel pour moduler l'activité des antibiotiques. Dans le cadre d’une étude, ces derniers ont ainsi mené plusieurs expériences en laboratoire qui ont révélé que le jus de cranberry pouvait augmenter l'effet des antibiotiques, "du moins sur les souches cultivées." Dans 72 % des souches d'E. coli uropathogènes testées, le jus de cranberry a favorisé l'activité antibiotique de la fosfomycine et empêché l'apparition de mutations liées à la résistance.

Selon leurs observations, publiées dans la revue Applied and Environmental Microbiology, la fosfomycine pénètre dans les cellules bactériennes par les mêmes canaux d'entrée que ceux utilisés par les microbes pour absorber certains sucres. Un élément du jus de cranberry, "dont la nature exacte reste encore inconnue", induit chez les bactéries une augmentation de leur absorption de sucres au sein de l'un de ces canaux, ce qui entraîne donc une absorption élevée de l’antibiotique. "La résistance aux antibiotiques résulte souvent de mutations génétiques associées à d'autres canaux d'absorption de nutriments."

"Les composés naturels pourraient constituer une piste prometteuse" contre l’antibiorésistance

D’après les auteurs, les recherches n'établissent pas de lien entre la consommation de ce jus et l'efficacité des antibiotiques. En outre, elles ne démontrent pas si le jus de cranberry procure les mêmes bienfaits après ingestion. "Mais si tel était le cas le jus pourrait accroître l'efficacité des traitements antibiotiques. Des études complémentaires seront nécessaires pour déterminer la dose de jus de canneberge nécessaire pour obtenir un bénéfice."

Cependant, les chercheurs soulignent que ces travaux mettent en avant un point important : "l'idée que les composés naturels pourraient constituer une piste prometteuse dans la lutte contre la résistance aux antibiotiques. Les adjuvants capables de renforcer l'efficacité des antibiotiques existants sont très prometteurs car ils ne nécessitent pas le développement de nouveaux médicaments", a expliqué Eric Déziel, qui a dirigé l’étude.