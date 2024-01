Cystite : comment mieux traiter les infections urinaires ?

L'ESSENTIEL Les infections urinaires sont l’une des principales causes de prescription d’antibiotiques.

De ce fait, la HAS, la société française de microbiologie (SFM) et la société de pathologie infectieuse de langue française (SPILF) émettent de nouvelles recommandations concernant les antibiotiques prescrits pour les cystites.

La cystite est une infection urinaire localisée au niveau de la vessie qui est due, dans 90 % des cas, à une bactérie appelée "Escherichia coli".

Afin de mieux prendre en charge les infections urinaires, la HAS (Haute Autorité de Santé), la société française de microbiologie (SFM) et la société de pathologie infectieuse de langue française (SPILF) émettent de nouvelles recommandations concernant les antibiotiques.



"En France, chaque année, environ 125.000 patients sont atteints d’infections à bactéries résistantes aux antibiotiques, lesquelles entrainent 5.500 décès", explique la HAS dans un communiqué. "Les infections urinaires sont l’une des principales causes de prescription d’antibiotiques, aussi est-il essentiel d’en promouvoir le bon usage. C’est pourquoi la société française de microbiologie (SFM) et la société de pathologie infectieuse de langue française (SPILF) ont élaboré une recommandation de bonne pratique labellisée par la HAS afin de favoriser les antibiogrammes ciblés pour les infections urinaires à entérobactéries dans la population féminine", poursuit l’institution.



"Cette recommandation s’inscrit dans le cadre du plan national de lutte contre l’antibiorésistance piloté par le ministère de la Santé", peut-on également lire dans le document envoyé aux rédactions. "Elle s’adresse aux biologistes ainsi qu’à tous les cliniciens amenés à prendre en charge une infection urinaire féminine à entérobactéries à partir de 12 ans", apprend-on.

Infection urinaire : quels traitements pour une cystite ?

De manière générale, il est désormais recommandé de privilégier l'utilisation d'antibiotiques à spectre étroit et de réduire celle d’antibiotiques dits "critiques" en raison de leur spectre large et de leur capacité à sélectionner des résistances (comme le font par exemple les fluoroquinolones).



Par ailleurs, les experts en santé publique rappellent que tous les cas d'infections urinaires ne nécessitent pas de traitement antibiotique, en particulier en cas de colonisation bactérienne sans symptômes.



La prescription destinée à traiter les infections urinaires doit également tenir compte de l'analyse bénéfice/risque en fonction des dernières données scientifiques et des alertes de l’ANSM.



"Ces travaux seront prochainement actualisés pour intégrer les infections urinaires masculines à entérobactéries chez l’adulte (à partir de 16 ans) et les infections urinaires pédiatriques (filles de moins de 12 ans et garçons de moins de 16 ans)", conclut la HAS.

Infection urinaire : quels sont les symptômes d'une cystite ?

Les symptômes surviennent de façon plus ou moins brutale et associent :

- des brûlures ou des douleurs en urinant ;

- une sensation de poids dans le bas du ventre ou des douleurs du bas ventre ;

- des besoins pressants d'uriner (impression de ne pas pouvoir se retenir) ;

- des besoins d'uriner très souvent sans pouvoir évacuer beaucoup d'urine (pollakiurie) ;

- des urines troubles, dégageant une odeur inhabituelle et contenant éventuellement des traces de sang.