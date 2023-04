Cystite : le jus de canneberge est une bonne prévention

L'ESSENTIEL La cystite se caractérise généralement par une douleur lors de la miction, une envie fréquente d’uriner et une gêne dans le bas ventre.

Une femme sur deux présentera un ou plusieurs épisodes de cystite pendant sa vie.

Le jus de canneberge pourrait prévenir des risques de cystite, selon une nouvelle étude.

Douleurs lors de la miction, envie pressante d’uriner, sensation de poids dans le bas-ventre… La cystite est une infection urinaire localisée au niveau de la vessie. Dans 90% des cas, elle est liée à une bactérie appelée "Escherichia coli". On estime qu’une femme sur deux présentera au cours de sa vie un ou plusieurs épisodes de cystite aiguë.

Le jus de canneberge réduit de moitié les risques de cystite chez les enfants

Dans une nouvelle étude publiée dans la revue Cochrane Reviews, des chercheurs de l’Université de Flinders à Adélaïde (Australie) ont constaté que le jus de canneberge et ses suppléments réduisent d’un quart les risques d’infections urinaires répétées chez la femme, de moitié chez les enfants et d’environ 53 % chez les personnes susceptibles de développer une cystite après une intervention médicale.

Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont examiné 50 essais, qui ont évalué l’efficacité de produits à base de canneberge. Ces travaux ont inclus près de 9.000 participants. Dans une majorité des cohortes, les produits à base de canneberge ont été comparés à un placebo.

Le jus de canneberge pour prévenir des risques d’infection urinaire

"Nous avons démontré l'efficacité des produits à base de canneberge pour le traitement des infections urinaires en utilisant toutes les données publiées sur ce sujet depuis le milieu des années quatre-vingt-dix. Les versions antérieures de cette étude ne contenaient pas suffisamment de preuves pour déterminer l'efficacité et les essais cliniques ultérieurs ont donné des résultats variés, mais dans cette étude actualisée, le volume de données a permis de faire cette nouvelle découverte", a souligné le professeur Jonathan Craig, auteur de l'étude, vice-président et doyen exécutif du Collège de médecine et de santé publique de l'Université Flinders.

Aux yeux des chercheurs, le jus de canneberge présente donc de nombreux bienfaits dans la prévention des cystites, en particulier chez les personnes à risque comme les enfants et les femmes.