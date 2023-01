Infection urinaire : bientôt un vaccin pour prévenir les récidives ?

L'ESSENTIEL Une cystite se manifeste par des brûlures lors de la miction, des douleurs du bas ventre ou encore des besoins pressants d’uriner sans pouvoir évacuer beaucoup d’urine.

L'infection peut toucher un rein et provoquer une pyélonéphrite, qui se manifeste par la survenue brutale d’une fièvre et d’une douleur lombaire d’un seul côté.

"Les infections urinaires sont un problème de santé publique majeur qui touche des millions de personnes chaque année. Lorsque ces dernières sont récurrentes, elles sont traitées à l’aide d'antibiotiques sur le long terme, ce qui fait de l'augmentation alarmante de la résistance aux antibiotiques une menace importante pour le futur traitement des cystites", ont indiqué des scientifiques de l'université de Duke (États-Unis).

Un comprimé sous la langue pour stopper les cystites à répétition

Dans le cadre d’une étude, l’équipe a adopté une nouvelle approche pour traiter les infections urinaires à répétition. Les auteurs ont développé un vaccin sous forme de comprimés sublingual, c’est-à-dire à placer sous la langue. Ce traitement cible la bactérie "Escherichia coli" qui est à l'origine de l'infection dans 90 % des cas.

Dans le détail, les chercheurs ont mis au point ce vaccin à partir de "nanofibres peptidiques-polymères" capables de pénétrer la muqueuse buccale et d'entraîner le système immunitaire à reconnaître et à combattre la bactérie. Selon les scientifiques, cette méthode d'administration du traitement permet de déclencher une réponse immunitaire dans les voies urinaires en raison des similitudes entre les muqueuses qui tapissent les voies urinaires et la bouche.

Infection urinaire : un vaccin sublingual aussi efficace que les antibiotiques

Pour tester l’efficacité de ce vaccin sublingual immunisant, les auteurs ont mené des expériences sur des souris. D’après les résultats, publiés dans la revue Science Advances, le comprimé à faire fondre sous la langue était aussi efficace que les antibiotiques traditionnels. L’équipe a assuré que son utilisation répétée n'entraînait pas de troubles gastro-intestinaux.

"Si le vaccin s'avère efficace chez les êtres humains, il réduirait considérablement le nombre d'antibiotiques utilisés pour traiter les maladies en général, ralentissant ainsi la progression de la résistance bactérienne aux antibiotiques disponibles", ont conclu les chercheurs dans un communiqué.