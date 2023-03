Cystites, maux de gorge : certains pharmaciens vont pouvoir les traiter

L'ESSENTIEL Certains pharmaciens seront en mesure de traiter les douleurs lors de la déglutition chez les patients de 6 à 45 ans, les envies fréquentes d’uriner et les cystites chez les femmes de 16 à 65 ans.

Dans 90 % des cas, les infections urinaires sont dues à la bactérie "Escherichia coli".

Bientôt, les protocoles pour les traitements de la varicelle, de l’entorse simple, de la lombalgie aiguë et le renouvellement du traitement de la rhinite allergique vont être simplifiés.

Un arrêté, publié au Journal Officiel, révèle que les pharmaciens, faisant partie d’une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS), et l'infirmier diplômé d'État pourront traiter les odynophagies chez les patients âgés de 6 à 45 ans. L’odynophagie est une douleur lors de la déglutition. Ces professionnels de santé devront faire un test antibiotique pour déterminer la cause de l’angine et proposer un traitement aux patients.

La prise en charge des envies fréquentes d’uriner et des cystites chez les femmes

Un deuxième arrêté indique également que les pharmaciens seront en mesure de prendre en charge "la pollakiurie et les brûlures mictionnelles non fébriles chez la femme de 16 à 65 ans". Pour rappel, la pollakiurie correspond au fait d’aller aux toilettes plus de 7 fois par journée et/ou plus d'une fois par nuit pour uriner. "Chaque miction est peu abondante (souvent moins de 100 ml, soit l’équivalent d’un petit verre d’eau)", précise l’Assurance maladie. Ce phénomène s’accompagne parfois de fuites ou brûlures urinaires.

Quant aux "brûlures mictionnelles non fébriles", il s’agit des cystites qui sont causées dans 90 % des cas par la bactérie "Escherichia coli". "Cette infection urinaire survient quand la bactérie Escherichia coli, présente naturellement dans le tube digestif (colon, rectum), pénètre dans l’urètre, puis remonte dans la vessie, et commence à se multiplier", spécifie l’Assurance maladie. Dans le détail, les pharmaciens pourront délivrer aux patients un antibiotique sans ordonnance, après leur avoir posé des questions sur leurs symptômes.

Kinésithérapeutes : 4 autres protocoles vont être actualisés

Dans les semaines à venir, quatre autres protocoles, concernant plus spécifiquement les masseurs-kinésithérapeutes, seront simplifiés. Il s’agit de ceux de la varicelle, du renouvellement du traitement de la rhinite allergique, de l’entorse simple et de la lombalgie aiguë.