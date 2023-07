Cystite : des lactobacilles pour éviter les récidives ?

L'ESSENTIEL Le microbiote vaginal des femmes ménopausées souffrant de cystite récurrente est différent de celui des femmes en bonne santé.

L'administration de Lactobacillus réduit la virulence des bactéries pathogènes.

Cela a permis de diminuer la moyenne des épisodes de cystite, qui est passée de six à deux par an.

"Le lien entre le microbiote vaginal et le développement de la cystite récurrente n'a pas été élucidé", ont indiqué des chercheurs de l’université d'Okayama (Japon). C’est pourquoi ils ont décidé de réaliser une étude. Dans le cadre de leurs travaux, les scientifiques ont évalué les données de séquençage du gène de base d'acide ribonucléique ribosomal (ARNr) 16S pour analyser les bactéries présentes dans le microbiote vaginal.

Prélever les échantillons vaginaux de 39 femmes ménopausées

Pour les besoins des travaux, ils ont prélevé des échantillons vaginaux auprès de 39 femmes ménopausées. Les patientes ont été classées en quatre groupes : des personnes ménopausées en bonne santé, des femmes souffrant de cystites récurrentes, des adultes atteintes de cystites sans complications et des femmes ayant reçu des ovules vaginaux contenant des Lactobacillus crispatus.

Selon les résultats, publiés dans la revue Frontiers Microbiology, l’analyse a divisé les communautés bactériennes vaginales de 129 échantillons vaginaux en trois groupes (A, B et C). "Quatorze des 14 (100 %) échantillons du groupe ayant des cystites récurrentes et 51 des 53 (96 %) échantillons du groupe ayant reçu des ovules vaginaux se trouvaient dans les groupes B et C, tandis que 29 des 38 (76 %) échantillons du groupe témoin et 14 des 24 (58 %) échantillons du groupe cystite sans complication se trouvaient dans le groupe A", peut-on lire dans les recherches.

Les cystites étaient moins récurrentes grâce aux ovules vaginaux contenant des lactobacilles

Les auteurs ont constaté que les échantillons du groupe cystite sans complications étaient similaires à ceux du groupe en bonne santé. "L'analyse de la bêta-diversité a révélé des différences significatives entre le groupe témoin et le groupe cystite sans complications et entre le groupe ayant des cystites récurrentes et le groupe cystite sans complications ou le groupe témoin", ont-ils précisé.

Les bactéries les plus importantes, qui ont été identifiées, étaient les suivants : Prevotella, Lactobacillus, Streptococcus, Enterobacteriaceae, Anaerococcus et Bifidobacterium. Chez les patientes souffrant de cystites récurrentes, les lactobacilles était indétectable avant l'administration des ovules vaginaux, tandis que l'abondance des Lactobacillus était estimée à 19 % pendant et après l'administration des ovules, ce qui a réduit la moyenne des épisodes de cystite, qui est passée de six à deux par an.

Microbiote vaginale : "une perte de virulence des bactéries pathogènes"

"Le microbiote vaginal des femmes ménopausées souffrant de cystite récurrente est différent de celui des femmes en bonne santé ou souffrant de cystites sans complications en termes de présence ou non de Lactobacillus. L'administration d’ovules vaginaux contenant des Lactobacillus peut prévenir la cystite récurrente en stabilisant la dysbiose vaginale et en provoquant une perte de virulence des bactéries pathogènes", a conclu l’équipe.