Rougeole : où en est la situation en France ?

L'ESSENTIEL Selon Santé publique France, 44 cas de rougeole recensés entre janvier et fin mars 2026, dont 14 en mars, ce qui signifie que la maladie circule toujours, mais à un niveau modéré pour l’instant.

Parmi les Français touchés, 18 ont été hospitalisés et 11 ont présenté une complication.

Aucun décès lié à cette infection contagieuse n’a été signalé à ce stade.

En 2025, la rougeole, une infection extrêmement contagieuse due à un paramyxovirus, a touché de nombreux Français, avec 873 cas enregistrés, dont 314 ont été hospitalisés, 121 ont présenté une complication, deux ont souffert d’une encéphalite et quatre sont morts. Récemment, Santé publique France a signalé que cette maladie, qui se caractérise par une forte fièvre, une toux, une rhinopharyngite et une conjonctivite importantes, puis par une éruption sur la peau, progresse toujours, mais en silence sur le territoire.

Rougeole : 44 cas recensés depuis le 1er janvier 2026

Selon les derniers chiffres, 44 cas de rougeole ont été déclarés, dont 14 nouveaux cas en mars, depuis le 1er janvier 2026. Cependant, "le nombre de cas déclarés au cours du premier trimestre de l’année est donc bien inférieur à celui observé en 2025 (341 cas)." Parmi les personnes infectées, 18 ont été hospitalisés (dont deux en réanimation), 11 ont présenté une complication (dont cinq pneumopathies et une encéphalite). "Aucun décès n’a été rapporté." L’âge médian des cas est de 20,9 ans. Les trois classes d’âges les plus concernées sont les nourrissons de moins d’un an (20 %), les adultes de 20-24 ans (18 %) et les adultes de 40 ans et plus (18 %).

5 départements touchés par la rougeole

D’après Santé publique France, 64 % des patients ciblés par la vaccination (âgés de plus d’un an et nés depuis 1980) n’avaient pas un statut vaccinal à jour tandis que 36 % étaient vaccinés avec deux doses. Autre constat : 22 départements ont rapporté au moins un cas au cours de la période. Les cinq principaux départements avec le plus de cas déclarés sont : Paris (14 % des cas), Hauts-de-Seine (14 %), Essonne (11 %), Bouches-du-Rhône (7 %) et Savoie (7 %). Aucun cas n’a été déclaré en Outre-mer. "Sur la période considérée, 8 foyers épidémiologiques (regroupement de cas épidémiologiquement liés) ont été rapportés aux Agences Régionales de Santé (ARS) pour un total de 22 cas (données provisoires non consolidées). Parmi ces foyers, un seul comptabilisant 5 cas ou plus est survenu en crèche et est encore actif", peut-on lire dans le bilan.

Se faire vacciner pour se protéger de la rougeole

Pour rappel, la vaccination et le respect des mesures d’hygiène (lavage des mains, port du masque, aération des maisons…) sont essentiels pour prévenir la rougeole, qui se transmet lors de toux, des éternuements, du mouchage, ou par contact avec une personne malade ou avec des objets contaminés. "Le schéma vaccinal Rougeole-Oreillon-Rubéole (ROR) nécessite 2 doses de vaccin. Cette vaccination est obligatoire pour les enfants nés depuis le 1er janvier 2018 (première injection à 12 mois et deuxième injection à 16-18 mois). Elle est recommandée pour toutes les autres personnes nées après 1980", indique l’ARS Occitanie.