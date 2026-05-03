Asthme chez l’enfant : ce détail dans le sang des mères peut le prédire

L'ESSENTIEL Si l’acide gras 12-HETE est absent dans le sang de la mère pendant la grossesse, le risque d’asthme chez l’enfant est 62 % plus élevé.

Dès les premières semaines de vie, les bébés concernés ont plus d’infections respiratoires, un microbiote pulmonaire différent et une réponse immunitaire modifiée.

La supplémentation en oméga-3 ne semble réduire l'incidence de l'asthme que chez les enfants dont les mères présentaient un taux de 12-HETE mesurable.

"De précédents travaux menés sur des souris ont montré qu'une carence en acide 12-hydroxyeicosatétraénoïque (12-HETE) affecte l'empreinte des macrophages alvéolaires néonataux (cellules immunitaires présentes dans les poumons des nouveau-nés) et est associée à une morbidité respiratoire accrue. Cependant, ces résultats n'ont pas encore été étudiés chez l'être humain", selon des chercheurs de l’université de Copenhague (Danemark). C’est pourquoi ils ont décidé de réaliser une étude afin d’examiner le lien entre cet acide gras spécifique présent dans le sang des femmes enceintes et le risque que leurs enfants développent de l'asthme.

Asthme infantile : plus de risque chez les enfants dont les mères présentent un déficit en cet acide gras

Pour les besoins des recherches, l’équipe a utilisé les données d’une cohorte danoise, portant sur 738 mères et 700 enfants, et une étude américaine, menée auprès de 881 mamans et 810 enfants. Les auteurs ont mesuré les taux de l'acide gras 12-HETE dans des échantillons sanguins prélevés chez des femmes enceintes à la 24ème semaine de grossesse et ont suivi la santé des enfants pendant dix ans, en s'intéressant particulièrement à l'asthme et aux infections respiratoires.

Les résultats, publiés dans la revue Cell Reports Medicine, ont révélé qu’un taux plasmatique maternel indétectable de 12-HETE pendant la grossesse était associé à un risque accru d'asthme et d'infections respiratoires chez l'enfant, ainsi qu'à une altération de la structure du microbiote et du profil immunitaire des voies respiratoires du bébé. Plus précisément, l'incidence de l'asthme infantile au cours des dix premières années de vie était 62 % plus élevée si la mère ne présentait pas de quantités mesurables de 12-HETE dans son sang. "Il semble que le 12-HETE joue un rôle crucial dans la maturation précoce du système immunitaire de l'enfant. (…) Ceci conforte l'hypothèse selon laquelle cette molécule d'acide gras jouerait un rôle important dans le développement de l'asthme." Cependant, les scientifiques précisent que les données ne permettent pas d'établir de lien de causalité, "c'est-à-dire si l'absence de 12-HETE provoque l'asthme."

Le statut maternel en 12-HETE déterminerait la réponse à une supplémentation prénatale en oméga-3

Par la suite, les chercheurs ont voulu examiner les effets d’une supplémentation en oméga-3, car de précédentes études ont mis en avant son impact positif contre le développement de l'asthme chez l'enfant. Ainsi, certaines participantes ont reçu une supplémentation en oméga-3 et d’autres un placebo. Verdict : l'incidence de l'asthme infantile était inférieure de 58 % chez les enfants de mères ayant reçu une supplémentation en oméga-3. L’équipe n'a constaté aucune différence lorsque le taux de 12-HETE n'était pas mesurable chez les mères. "Nous démontrons que le 12-HETE est crucial pour déterminer si la supplémentation en oméga-3 pendant la grossesse a un effet protecteur contre l'asthme infantile. Autrement dit, il n'est pas certain que toutes les femmes enceintes bénéficieront de la même supplémentation, mais à l'avenir, nous pourrons peut-être identifier celles qui en tireront le plus grand bénéfice", a déclaré Bo Chawes, qui a participé aux recherches.