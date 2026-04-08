Asthme pédiatrique : une thérapie numérique en voie d’être remboursée

L'ESSENTIEL Pour la première fois, la HAS donne un avis favorable au remboursement d’une thérapie digitale, appelée Joe, dans la prise en charge de l’asthme chez les enfants.

Ce dispositif, composé d’un écran et d’une application, accompagne et implique le jeune patient dans la gestion quotidienne de son traitement.

Associée à un traitement standard, la thérapie numérique, dont le remboursement est en attente de validation administrative finale, favorise la réduction des crises d’asthme chez les 7-11 ans.

Chez les enfants, lorsque l'asthme est bien contrôlé, il est compatible avec la vie de tous les jours, les activités physiques et sportives. Pour bien contrôler cette maladie respiratoire, qui concerne entre 14 et 16 % des tout-petits en France, il convient d’associer la mise en place d’un traitement avec une démarche d’éducation thérapeutique de l’enfant et de son entourage afin d’éviter la survenue de crises sévères et les risques associés (comme les hospitalisations). "Le succès du traitement implique donc une mobilisation importante de l’entourage et des équipes de soins", précise la Haute Autorité de Santé (HAS).

Impliquer les enfants asthmatiques dans la gestion quotidienne de leur traitement

Le 2 avril, l’autorité sanitaire a, pour la première fois, rendu un avis favorable pour le remboursement d’une thérapie digitale, appelée Joe et développée par la société Ludocare, qui peut "améliorer l’observance du traitement de fond et de permettre à l’enfant de gagner en autonomie." Dans le détail, ce dispositif, indiqué chez les enfants de 7 à 11 ans, bénéficiant d’un traitement de fond depuis au moins trois mois et non traités par biothérapies, les guide au moyen de vidéos pédagogiques (rappel des prises de son traitement, bons gestes à réaliser…) à travers un écran intégré dans un petit robot. "Une application y est associée, paramétrée par l’entourage de l’enfant avec les instructions de prescription."

Avant de donner son accord, la HAS a consulté les résultats d’une première évaluation, menée en 2025 par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé. "On observe, en particulier dans cette tranche d’âge, une importante réduction des exacerbations. Cette supériorité n’a en revanche pas pu être démontrée chez les enfants de 4 à 7 ans", peut-on lire dans le communiqué. C’est pourquoi la thérapie a été inscrite sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) par l’Assurance maladie. La Commission met en avant "un service attendu suffisant et une amélioration mineure du service attendu."

Asthme : "On aimerait bien que ce soit disponible au moins pour la fin de cette année"

Cet avis favorable ne signifie pas que le remboursement est effectif immédiatement. "La prochaine étape va être la discussion avec le CEPS, le Comité économique des produits de santé, l'instance avec laquelle nous allons discuter du prix de la thérapie digitale. Nous, on aimerait bien que ce soit disponible au moins pour la fin de cette année", a déclaré, au micro de Radio France, Alexandra de la Fontaine, dirigeante de l'entreprise Ludocare. Concrètement, le remboursement de la thérapie ne sera accordé qu’après la décision du ministère de la Santé.