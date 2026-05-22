Graisse, cellules... Comment l’obésité endommage tout notre organisme

L'ESSENTIEL Une IA appelée MouseMapper permet d’observer tout le corps en une seule analyse.

L’obésité semble affecter plusieurs organes mais aussi certains nerfs, selon des analyses sur des souris.

Les chercheurs espèrent utiliser cette technologie pour mieux comprendre les maladies.

Graisse, diabète, cœur… Les conséquences de l’obésité sont bien connues. Mais une nouvelle étude, publiée dans la revue Nature, montre qu’elle pourrait aussi endommager les nerfs, les cellules immunitaires et des tissus dans tout l’organisme. Grâce à un outil d’intelligence artificielle (IA) inédit, une équipe de chercheurs allemands a pu cartographier précisément les effets de l’obésité sur des souris.

Une IA capable de cartographier tout le corps

Les scientifiques, dirigés par le Pr Ali Ertürk, de l'institut de recherche Helmholtz Munich, ont développé MouseMapper, une IA capable d’analyser des images biologiques du corps entier. Jusqu’ici, les scientifiques devaient étudier les maladies organe par organe. Cette nouvelle technologie permet au contraire d’observer en même temps les nerfs, les organes et les cellules immunitaires dans tout le corps. Autrement dit, de créer un véritable "atlas" 3D du corps.

Pour y parvenir, les chercheurs ont rendu des souris transparentes grâce à une technique qui "marque" les nerfs et certaines cellules avec des signaux fluorescents visibles au microscope. L’IA a ensuite analysé des millions de données pour repérer les zones touchées par l’inflammation ou les lésions. Les scientifiques ont ensuite utilisé des souris nourries avec un régime riche en graisses afin de reproduire une obésité proche de celle observée chez l’humain.

Des dégâts bien au-delà de la graisse

Les résultats montrent des dommages dans plusieurs parties du corps : le foie, les muscles, les tissus graisseux, mais aussi le système nerveux. La découverte la plus surprenante concerne le nerf trijumeau, responsable de la sensibilité du visage. Chez les souris obèses, ce nerf possédait moins de ramifications, signe possible d’un mauvais fonctionnement. Des tests ont ainsi confirmé que ces animaux réagissaient moins au toucher et aux stimulations.

Les chercheurs ont ensuite étudié des tissus humains provenant de personnes obèses, et ils y ont retrouvé des modifications similaires. "Nous avons découvert des changements jusque-là inconnus dans les nerfs du visage", souligne la Dre Doris Kaltenecker, première autrice de l’étude, dans un communiqué.

Vers des "jumeaux numériques" des maladies ?

Les scientifiques estiment que cette nouvelle technologie pourrait transformer la recherche sur des maladies complexes comme l’obésité, le diabète ou certains cancers. En effet, au lieu d’étudier un seul organe, les chercheurs peuvent désormais voir comment une maladie perturbe l’ensemble du corps.

A long terme, l’équipe espère créer des "jumeaux numériques" capables de simuler l’évolution des maladies et de tester virtuellement de futurs traitements. "Notre objectif est de comprendre comment les maladies affectent le corps comme un système interconnecté", conclut le Pr Ali Ertürk.