1,2 milliard de malades : pourquoi les troubles mentaux explosent-ils ?

L'ESSENTIEL Les troubles mentaux ont fortement augmenté depuis 1990.

Les adolescents et les femmes sont les populations les plus touchées.

L’accès aux soins reste insuffisant dans la majorité des pays.

Anxiété, dépression, TDAH… Les troubles mentaux progressent partout dans le monde à un rythme inédit. Selon une nouvelle étude publiée dans The Lancet, près de 1,2 milliard de personnes vivaient avec un trouble mental en 2023, soit presque deux fois plus qu’en 1990. Une hausse qui place désormais les pathologies "psy" comme la première cause de handicap dans le monde, devant les cancers et les maladies cardiovasculaires.

Une explosion des troubles mentaux depuis la pandémie

La recherche, menée aux Etats-Unis par l’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) avec l’Université du Queensland, a analysé 204 pays et territoires entre 1990 et 2023. Les scientifiques se sont penchés sur 12 troubles mentaux, dont l’anxiété et la dépression majeure. Résultat : les troubles anxieux ont augmenté de plus de 47 % depuis 2019, tandis que les cas de dépression majeure ont progressé d’environ 24 %. Les chercheurs estiment que la pandémie de Covid-19 a aggravé une tendance déjà installée.

"Ces tendances croissantes peuvent refléter à la fois les effets persistants du stress lié à la pandémie et des facteurs structurels de long terme comme la pauvreté, l’insécurité, les violences ou encore le déclin des liens sociaux", explique le Dr Damian Santomauro, premier auteur de l’étude, dans un communiqué de l'IHME.

Les ados et les femmes particulièrement touchés

Les chercheurs soulignent que le poids des troubles mentaux atteint son pic chez les 15-19 ans, une période déterminante pour la construction personnelle, les études ou les relations sociales. Chez les plus jeunes, l’autisme, le trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) ou encore les troubles du comportement sont les plus fréquents, en particulier chez les garçons. Mais à l’adolescence, l’anxiété et la dépression deviennent dominantes.

Autre enseignement : les femmes semblent plus vulnérables. En 2023, 620 millions d’entre elles vivaient avec un trouble mental, contre 552 millions d’hommes. Les chercheurs évoquent plusieurs facteurs : violences domestiques, discriminations, charge mentale ou responsabilités familiales accrues.

Un accès aux soins encore insuffisant

Les troubles psy augmentent, mais la prise en charge reste insuffisante. Selon les données de l’étude, seulement 9 % des personnes souffrant de dépression majeure reçoivent un traitement considéré comme minimalement adéquat. Dans 90 pays, moins de 5 % des patients bénéficient d’une prise en charge correcte. Seuls quelques pays riches, comme l’Australie, le Canada ou les Pays-Bas, dépassent les 30 % de couverture. Les chercheurs appellent à des investissements durables dans les systèmes de santé mentale et à un meilleur accès aux soins, notamment dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires.