Anxiété, dépression : un lien établi entre les troubles psy et les infections graves de la Covid-19

L'ESSENTIEL Une infection à la Covid-19 pourrait être liée au développement de troubles comme l'anxiété ou la dépression.

Selon une étude, cela serait dû à des marqueurs biologiques développés pendant l’infection à la Covid-19.

Les troubles psychiques se développent ensuite dans les six à douze mois.

La Covid-19 impacte aussi la santé mentale, comme le démontre une nouvelle étude publiée dans la revue Molecular Psychiatry. Les chercheurs ont établi un lien entre l’infection au virus et le développement de troubles tels que la dépression ou l’anxiété.

10 % des participants développent un trouble psychiatrique

Pour parvenir à ce résultat, les scientifiques de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et de Paris-Saclay ont étudié les données de près de 35.000 patients environ qui avaient été hospitalisés pour une forme grave de la Covid-19. Les participants n’avaient, par le passé, jamais eu d’antécédent psychiatrique.

Dans le détail, les chercheurs ont observé que 10 % des participants avaient développé un trouble psychiatrique, comme de la dépression ou de l’anxiété. Des marqueurs biologiques à l’origine de ces troubles se sont développés chez ces patients pendant l’infection à la Covid-19.

“Il y a le fait de rester à l’hôpital plus de sept jours, d’avoir un épisode de confusion pendant l’hospitalisation, le fait d’avoir des monocytes qui sont une cellule sanguine dédiée à l’inflammation, explique Matthieu Gasnier, psychiatre à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre, au micro de France Inter. Ces marqueurs-là, observés pendant l’hospitalisation pour le Covid, permettent de prédire des troubles psychiques déclenchés dans les 6 à 12 mois.”

Identifier et prévenir les patients à risque de dépression ou de trouble anxieux

À terme, ces travaux pourraient donc permettre d’identifier les personnes à risque de troubles psychiatriques et de mieux les prendre en charge. “On peut tout à fait imaginer que les résultats seront extrapolables en dehors du contexte du Covid-19 et permettraient des stratégies de prévention des troubles des patients vers l’hôpital”, souligne Matthieu Gasnier.

21% des adultes de 18 à 65 ans présenteront des troubles anxieux sévères au cours de leur vie, selon la Haute Autorité de Santé (HAS). Ceux-ci se manifestent, d'après l’Inserm par “une anxiété forte et durable sans lien avec un danger ou une menace réelle, qui perturbe [le] fonctionnement normal et [les] activités quotidiennes.”

Pour la dépression, une personne sur cinq a souffert ou souffrira au cours de sa vie, selon l’Inserm. Ce trouble se manifeste par des épisodes dépressifs caractérisés, qui ont pour symptôme une tristesse pathologique ou la perte de plaisir.