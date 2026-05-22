Le SMOP (SOPK), un danger silencieux pour le cœur des femmes ?

L'ESSENTIEL Sur plus de 127.000 femmes atteintes de SMOP suivies pendant environ 10 ans dans trois pays nordiques, les chercheurs ont observé un risque de maladie cardiaque supérieur de 32 % par rapport aux volontaires sans trouble hormonal.

Les participantes ayant un SMOP mais un poids normal et/ou sans diabète de type 2 présentaient quand même un risque cardiovasculaire accru d’environ 40 %.

Cela suggère que ce trouble lui-même, notamment les déséquilibres hormonaux comme l’excès de testostérone, pourrait affecter directement le système cardiovasculaire.

On le sait : le syndrome métabolique ovarien polyendocrinien ou SMOP (anciennement appelé syndrome des ovaires polykystiques ou SOPK) est associé à un risque accru de développer des problèmes de santé, tels que le diabète de type 2 ou l'hypercholestérolémie. Mais quels sont les risques pour le cœur des patientes ? C’est la question que se sont posés des scientifiques de l’université du Danemark. "Les facteurs de risque cardiovasculaires sont fréquents chez les femmes atteintes de ce trouble hormonal, mais les données prospectives concernant les maladies cardiovasculaires dans les cohortes populationnelles sont limitées." Ainsi, les chercheurs ont décidé de mener une étude publiée dans la revue European Journal of Endocrinology.

SMOP : un risque cardiaque même chez les femmes ayant un poids dit normal

Pour les besoins des travaux, l’équipe a recruté 127.517 femmes danoises, finlandaises et suédoises souffrant du SMOP. Elles ont été suivies, pendant 8 à 10 ans, en même temps que 587.810 personnes non atteintes du syndrome. L’âge des participantes était en moyenne de 28 ans. Le critère d’évaluation principal était la survenue de maladies cardiovasculaires. Celles-ci ont été définies selon les tests diagnostiques pour les événements cardiaques indésirables majeurs, l’embolie pulmonaire et/ou la thrombose veineuse profonde.

Le risque de développer une maladie cardiovasculaire augmentait de 32 % chez les volontaires atteintes du syndrome métabolique ovarien polyendocrinien. De plus, les patientes souffrant du SMOP qui avaient un poids normal (IMC < 25 kg/m²) et/ou qui ne souffraient pas de diabète de type 2 présentaient un risque accru de 40 % de développer des problèmes cardiaques. Dans différents pays, ce risque était de 37,7 % au Danemark, de 48,6 % en Finlande et de 41,7 % en Suède.

Des taux élevés de testostérone qui pourraient "affecter le système cardiovasculaire"

"La biologie même de cette affection, notamment les taux élevés de testostérone, pourrait affecter le système cardiovasculaire, indépendamment du poids et du diabète de type 2. Les femmes de poids normal atteintes du SMOP sont plus susceptibles d’avoir une tension artérielle plus élevée que les femmes de poids normal non atteintes - un facteur de risque indépendant bien établi de maladies cardiovasculaires. Cela pourrait signifier que les taux élevés de testostérone généralement présents chez ces femmes pourraient entraîner une constriction des vaisseaux sanguins et une perte de souplesse, ce qui pourrait à terme solliciter excessivement le cœur", a expliqué Dorte Glintborg, qui a dirigé les recherches.

À terme, les auteurs espèrent pouvoir offrir à chaque femme une évaluation plus précise de son risque et un plan de suivi qui s'étend au-delà du prochain traitement de fertilité.