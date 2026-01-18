SOPK et grossesse : attention à cet effet de la metformine chez le bébé

L'ESSENTIEL La metformine est un médicament contre le diabète qui peut être prescrit aux patientes atteintes de SOPK.

Selon une nouvelle étude, les enfants exposés in utero ont plus de risque de développer par la suite de l’eczéma ou des allergies.

Les chercheurs recommandent une utilisation individualisée de ce traitement pendant la grossesse.

Une femme sur dix est concernée par le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Il s’agit d’une maladie hormonale qui se caractérise par des troubles de l’ovulation, avec des cycles menstruels irréguliers, une hyperandrogénie (un taux de testostérone élevé) et un syndrome métabolique, c’est-à-dire une accumulation excessive de graisses.

Le SOPK peut entraîner des troubles de la pilosité, de la fertilité mais aussi des complications métaboliques comme du diabète de type 2, de l’obésité et des pathologies cardiovasculaires. S’il n’existe actuellement pas de traitement curatif pour le SOPK, les médecins peuvent en revanche prescrire de la metformine aux patientes pour traiter leur diabète. Celui-ci contribue aussi à la perte de poids, à la régulation des menstruations et à la réduction des hormones sexuelles mâles. Mais au moment de la grossesse, ce médicament est déconseillé, comme l’ont déjà montré certains travaux. Une nouvelle étude, publiée dans la revue BJOG An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, va dans le même sens : la metformine ne devrait pas être systématiquement prescrite aux femmes enceintes, mais se limiter seulement à certains cas.

"La metformine peut affecter le système immunitaire du fœtus"

Pour mesurer l’impact de la metformine sur le système immunitaire de la mère et de l'enfant, les scientifiques ont étudié les données de 634 femmes atteintes du SOPK ayant reçu soit de la metformine, soit un placebo pendant toute leur grossesse. Après l’accouchement, 292 mères et 145 enfants ont été suivis pendant huit ans. Ainsi, les chercheurs ont en effet découvert que ce médicament pouvait traverser le placenta et affecter directement le fœtus. Ils listent les effets de cette exposition in utero sur le foetus :

un périmètre crânien plus important à la naissance;

une plus grande vulnérabilité à l'obésité;

des modifications du système immunitaire.

"L'étude montre que la metformine peut affecter le système immunitaire du fœtus, ce qui augmente la fréquence des eczémas et des allergies chez l'enfant”, ajoute Mariell Ryssdal, l’une des auteures, dans un communiqué. En effet, vers l'âge de huit ans, les enfants ayant été exposés à ce médicament in utero présentaient deux fois plus de cas d'eczéma et près de cinq fois plus d'allergies, comparativement à ceux dont la mère prenait un placebo.

Lors de la grossesse, la metformine peut-être indiquée pour éviter les risques

Paradoxalement, la metformine peut aussi réduire certains risques liés à la grossesse. Il s’agit notamment des fausses couches, du diabète gestationnel, de la prise de poids excessive, de la prééclampsie, des accouchements prématurés et des mortinaissances. Tous ces risques sont plus élevés chez les femmes atteintes de SOPK mais peuvent être réduits si elle a un poids aussi proche que possible de la normale.

Ainsi, les chercheurs indiquent que, dans ce cas, la metformine peut quand même être prescrite, notamment pour réduire le risque d'accouchement prématuré et de mortinaissances. Néanmoins, ils recommandent de cesser le traitement pendant les trois premiers mois de grossesse.

"Parfois, la metformine est le traitement approprié, même chez les femmes enceintes, mais son utilisation doit être individualisée, souligne Mariell Ryssdal. Nous ne recommandons pas aux femmes atteintes du syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) d'utiliser la metformine systématiquement pendant toute la grossesse.” L’idéal est que les femmes enceintes en parlent avec leur médecin généraliste et/ou leur gynécologue.