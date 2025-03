SOPK : vers des traitements plus ciblés contre le dysfonctionnement endométrial ?

L'ESSENTIEL La muqueuse utérine des femmes souffrant du syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) diffère, tant au niveau de la composition cellulaire que de l'expression génétique.

Après 16 semaines de metformine, un médicament contre le diabète, l'expression de nombreux gènes dans certains types cellulaires, en particulier dans les cellules épithéliales et stromales, était redevenue normale, mais aussi par des changements de mode de vie.

Ces résultats ouvrent la voie à de nouveaux traitements médicamenteux.

Touchant 5 à 10 % des femmes, le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) est dû à un dérèglement hormonal d’origine ovarienne et hypophysaire (c’est-à-dire relatif à l’hypophyse, une glande située au niveau du cerveau). Cette maladie endocrinienne a un effet négatif sur la réceptivité de l'endomètre à l'implantation d'un embryon et augmente le risque de fausse couche et de cancer de l'endomètre. "L'hétérogénéité cellulaire et moléculaire de l'endomètre chez les patientes n'a pas été bien étudiée", ont indiqué des chercheurs de l’institut Karolinska (Suède). C’est pourquoi ils ont voulu mener une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Nature Medicine.

Dans le cadre des travaux, les scientifiques ont recruté cinq femmes en bonne santé et douze personnes atteintes du SOPK. Elles avaient le même âge, poids et IMC. Toutes les participantes étaient en surpoids, mais seules celles atteintes du SOPK présentaient une insulinorésistance et des taux élevés d'hormones sexuelles mâles. Des échantillons de tissu endométrial ont été prélevés chez les volontaires pendant la phase proliférative ou folliculaire, une période durant laquelle le nombre de glandes et de vaisseaux augmente progressivement dans l'endomètre qui s'épaissit en début de cycle pour accueillir l'embryon en cas de fécondation. Au total, 247.791 noyaux cellulaires de la muqueuse utérine provenant de 27 biopsies ont été examinés. À partir de cette analyse, les auteurs ont créé une cartographie cellulaire individuelle.

Cellules, expression génétique : la muqueuse utérine de patientes touchées par le SOPK diffère

Selon les résultats, une nette différence dans la composition des types cellulaires, avec une proportion plus élevée de cellules épithéliales et une proportion plus faible de cellules stromales, a été observée dans l'utérus des femmes atteintes du SOPK. "Ces données montrent que la croissance cellulaire est affectée, ce qui pourrait expliquer pourquoi les femmes atteintes mettent plus de temps à tomber enceintes et sont plus susceptibles de faire une fausse couche, tout en contribuant à l'augmentation du risque de cancer de l'endomètre", a expliqué Elisabet Stener-Victorin, qui a participé aux recherches.

Grâce à l’atlas cellulaire de l’endomètre, les chercheurs ont noté que de nombreux gènes de certains types cellulaires présentaient une expression altérée chez les patientes atteintes de la maladie endocrinienne. Une grande partie des gènes touchés sont liés aux difficultés de fixation de l'embryon précoce à l'utérus, aux fausses couches et au cancer de l'endomètre, avec des fonctions affectant la fixation et la communication intercellulaires.

SOPK : le rôle de la metformine dans le rétablissement de la santé de l'endomètre chez les patientes

Les échantillons prélevés après 16 semaines de traitement à la metformine, un médicament contre le diabète, et de conseils sur l'alimentation et l'exercice physique ont montré une récupération de l'expression de nombreux gènes dans certains types cellulaires spécifiques au SOPK. "Il est probable que la metformine ait des effets similaires chez les femmes atteintes du syndrome, non en surpoids mais résistantes à l'insuline, qui rencontrent des difficultés à concevoir ou subissent des fausses couches à répétition", a expliqué Elisabet Stener-Victorin.

Autre découverte : le lien entre l'expression génétique de certains types cellulaires et des caractéristiques cliniques importantes du SOPK, telles que des taux élevés d'hormones sexuelles mâles et une résistance à l'insuline. "Des cibles thérapeutiques potentielles, telles que les inhibiteurs d'intégrine, ont été identifiées. Nos résultats jettent les bases d'une avancée significative dans la compréhension du dysfonctionnement endométrial spécifique au SOPK en vue de futures thérapies ciblées", ont conclu les auteurs.