Pesticides interdits : pourquoi les retrouve-t-on dans le thé et le riz ?

L'ESSENTIEL Foodwatch a détecté des pesticides interdits dans plusieurs aliments importés vendus en Europe.

Certains produits dépassaient même les seuils légaux autorisés par l’Union européenne.

L’ONG demande un durcissement immédiat des règles sur les résidus de pesticides.

Thé, riz ou encore épices : dans ces produits du quotidien se cachent parfois des substances interdites en Europe. C’est ce que révèle une nouvelle enquête de l’association de défense des consommateurs Foodwatch, qui relance le débat sur les contrôles sanitaires des aliments importés et sur les failles de la réglementation européenne.

Des résidus interdits dans des produits du quotidien

L’ONG Foodwatch affirme avoir détecté des pesticides interdits dans plusieurs aliments importés vendus dans des enseignes européennes. Thé, épices et riz provenant de pays tiers ont été analysés en laboratoire dans quatre pays : France, Allemagne, Autriche et Pays-Bas. Sur les 64 produits testés, 45 contenaient des résidus de pesticides interdits dans l’Union européenne. Plus inquiétant encore : 14 produits dépassaient les limites maximales de résidus (LMR) autorisées par la réglementation européenne.

Deux produits achetés en France sont cités par l’association : un paprika doux moulu Ducros contenant des traces de chlorfénapyr et de flonicamide, deux insecticides controversés, ainsi qu’un riz Le Thaï Taureau Ailé présentant un taux d’anthraquinone supérieur aux seuils légaux. Foodwatch souligne également la présence fréquente de néonicotinoïdes, une famille d’insecticides accusée de nuire aux insectes pollinisateurs. Certains produits analysés cumulaient jusqu’à une vingtaine de substances différentes.

"Il est courant de trouver des résidus de pesticides non autorisés dans l’UE dans des produits alimentaires du quotidien : cela est dû à l’existence de failles dans le cadre juridique actuel", explique Foodwatch. Dans l’UE, lorsqu’un pesticide est interdit en Europe, les seuils de résidus autorisés dans les aliments importés ne sont pas automatiquement abaissés. Foodwatch critique aussi le fait que certains pesticides interdits sur le continent puissent encore être fabriqués en Europe puis exportés vers des pays tiers. Ces substances reviendraient ensuite dans l’alimentation européenne via les importations. L’ONG parle d’un "effet boomerang".

Résidu zéro pour l’ensemble des pesticides non autorisé

Cette enquête intervient alors que la Commission européenne prépare un projet législatif baptisé "Omnibus" sur la sécurité alimentaire. Selon Foodwatch, ce texte pourrait assouplir certaines règles d’évaluation des substances chimiques. Il prévoit en effet des études d’impact au cas par cas, plutôt qu’une réduction automatique des seuils autorisés lorsqu’une substance est interdite. Il pourrait aussi supprimer certains réexamens périodiques pour des substances déjà autorisées.

L’ONG demande, entre autres, "une limite maximale de résidu à zéro pour l’ensemble des pesticides non autorisés" et appelle les Etats membres ainsi que le Parlement européen à rejeter le projet.