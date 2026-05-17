Quel est ce super aliment pour protéger votre peau des UV ?

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, un fruit pourrait être très bénéfique pour la peau.

Pendant deux semaines, les participants ont consommé trois portions de raisin par jour.

À la fin de cette période, les chercheurs ont observé une modification de l’expression des gènes de la peau et une meilleure protection cutanée, notamment contre les UV.

Les résultats tombent à pic ! À l’approche de l’été, une nouvelle étude met en avant les bienfaits d’un aliment pour notre peau. Selon ces travaux publiés dans la revue ACS Nutrition Science, manger un fruit en particulier, plusieurs fois par jour, pourrait modifier l’expression des gènes de la peau et mieux la protéger, notamment contre les rayons ultraviolets (UV) du soleil.

Trois portions de raisin par jour pour protéger votre peau

Ce super aliment est… le raisin ! Pour le démontrer, les chercheurs ont demandé à des participants de consommer l’équivalent trois portions de ce fruit entier par jour pendant deux semaines. L'expression génique de leur peau, c’est-à-dire la façon dont leurs gènes fonctionnent, a été évaluée au début et à la fin de l’essai clinique.

Résultats : chez tous les participants, l’expression génétique a été modifiée de façon bénéfique par la consommation de raisin. Les scientifiques ont notamment observé une meilleure résistance de la peau aux rayons UV chez environ 30 à 50 % d’entre eux.

“Nous sommes désormais certains que le raisin agit comme un superaliment et induit une réponse nutrigénomique chez l'humain, explique John Pezzuto, l’un des auteurs de l’étude, dans un communiqué. Nous avons observé ce phénomène sur le plus grand organe du corps : la peau. Les modifications de l’expression génique indiquaient une amélioration de la santé cutanée.”

Le meilleur moyen de protéger la peau est d’appliquer de la crème solaire

Néanmoins, de tels résultats ne doivent pas encourager de mauvaises pratiques ! Le meilleur moyen de protéger votre peau des rayons UV reste la crème solaire. Selon l’Assurance Maladie, l’idéal est de la mettre 30 minutes avant l’exposition au soleil, même s'il y a des nuages, et d’en renouveler l’application toutes les deux heures.

"Mais au-delà de la peau, il est presque certain que la consommation de raisin influence l’expression génique d'autres tissus, comme ceux du foie, des muscles, des reins, et même du cerveau, poursuit John Pezzuto. Cela nous aide à comprendre comment la consommation d’un aliment complet, en l’occurrence le raisin, affecte notre santé globale." Que ce soit pour la peau, la santé en général ou juste l’envie, n’hésitez donc pas à consommer du raisin cet été.