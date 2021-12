Cholestérol : le raisin serait efficace pour faire baisser son taux

L'ESSENTIEL Une consommation régulière de raisins, riches en polyphénols, est bénéfique pour le microbiome intestinal et pour le métabolisme du cholestérol.

Le cholestérol LDL, aussi appelé "mauvais cholestérol", a baissé de 5,9 % grâce à une consommation régulière de raisins.

Le raisin est principalement apprécié pour sa douceur et son arôme. En plus de ses atouts gustatifs, ce fruit, riche en fibres, minéraux et vitamines, renferme de multiples vertus. D’après l’Agence pour la recherche et l'information sur les fruits et légumes, une consommation régulière de raisins réduirait les risques de développer des maladies chroniques, certains types de cancers et des pathologies cardiovasculaires.

Dans une étude publiée dans la revue scientifique Nutrients le 6 novembre, des chercheurs de l'Université de Californie à Los Angeles (UCLA), aux États-Unis, ont dévoilé un autre bienfait du raisin. Ils ont révélé que ce fruit est bénéfique pour le microbiome intestinal et pour le métabolisme du cholestérol.

Le raisin, le remède pour lutter contre le cholestérol

Pour mener à bien ces travaux, les scientifiques ont demandé aux participants de boire l’équivalent de 1,5 tasses de raisin par jour pendant quatre semaines. Ils ont constaté que les polyphénols, présents dans ce fruit, ont permis de faire baisser le taux sanguin de cholestérol des participants. D’après les résultats, le cholestérol total aurait diminué de 6,1 % et le cholestérol LDL, aussi appelé « mauvais cholestérol », a réduit de 5,9 %. Les chercheurs ont également observé une baisse de 40,9 % des acides biliaires, qui sont synthétisés par le foie à partir du cholestérol.

"La consommation de raisin a modifié de manière significative le microbiome intestinal et le métabolisme du cholestérol et des acides biliaires", ont conclu les auteurs de l’étude.