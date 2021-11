Cholestérol : un traitement à base de plantes à l’étude

L'ESSENTIEL Menés sur des cellules in vitro, les premiers tests auraient permis jusqu’à 40 % de réduction du taux de cholestérol.

Des essais cliniques sur des patients devraient rapidement suivre et les résultats sont attendus pour le second trimestre 2022.

Baptisé TOTUM 070, il s’adresse aux patients présentant un niveau de cholestérol léger à modéré.

Près de 20% des Français ont un taux de cholestérol trop élevé, selon les résultats d’une étude publiée dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH). Le cholestérol est un corps gras fabriqué par notre organisme. Celui-ci se trouve également dans l’alimentation. Quand un individu a du cholestérol en excès dans le sang, ce n’est pas une maladie en soi mais seulement un facteur de risque pour d’autres problèmes de santé, notamment au niveau du cœur et des vaisseaux sanguins.

Des premiers résultats encourageants

Une alimentation riche en fruits et légumes permet de faire baisser le taux de cholestérol dans le sang. Mais, bien souvent, les médecins finissent par prescrire des médicaments aux patients malgré leurs effets secondaires. Récemment, une étude a ainsi suggéré que ces traitements peuvent augmenter le risque de démence vasculaire.

Afin d’éviter d’avoir recours à ces traitements médicamenteux, une vingtaine de chercheurs de la société Valbiotis travaillent à l’élaboration d’un traitement anti-cholestérol composé à base de plantes. À l’occasion d’un récent congrès, ils ont présenté des premiers résultats qui se révèlent concluants, a rapporté France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Menés sur des cellules in vitro, les premiers tests auraient permis jusqu’à 40 % de réduction du taux de cholestérol. Des essais cliniques sur des patients devraient rapidement suivre et les résultats sont attendus pour le second trimestre 2022.

Cinq plantes

L’objectif des chercheurs est de développer un traitement qui agit en amont afin de limiter, voire de réduire, le risque de cholestérol. Baptisé TOTUM 070, il s’adresse aux patients présentant un niveau de cholestérol léger à modéré.

Celui-ci est constitué de cinq plantes et est riche en polyphénol, une famille de molécules organiques capables de diminuer les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires en favorisant un bon équilibre glycémique et luttant contre l'oxydation du cholestérol. Ils permettent également de diminuer l'obstruction des artères, de jouer sur l'insulinorésistance et sur l'hypertension artérielle.