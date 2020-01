Cholestérol et maladies cardiaques : les oeufs seraient inoffensifs pour la santé

Est-il néfaste pour la santé de manger des oeufs ? La question a fait l'objet de nombreuses études, mais aucune jusque-là, ne s'accordait sur la réponse. Quand certaines louaient leurs bienfaits nutritionnels, d'autres les accusaient de provoquer cholestérol et déficiences cardiaques.

177 000 personnes étudiées, 50 pays concernés

Une récente méta-analyse menée sur 177 000 personnes originaires de plus de 50 pays différents et publiée dans The American Journal of Clinical Nutrition semble avoir tranché : il n'existerait aucune corrélation entre la consommation d'oeufs (l'étude a été menée sur une consommation moyenne basée entre un et 7 oeufs par semaine, NDLR), le taux de cholestérol et les maladies cardiovasculaires.

“Notre objectif était d'évaluer l'association de la consommation d'œufs avec les lipides sanguins, les maladies cardiovasculaires et la mortalité grâce à de grandes études mondiales impliquant des populations de pays à revenu faible, intermédiaire et élevé”, expliquent en préambule les chercheurs.

Dans un premier temps, ces derniers ont étudié la consommation d'oeufs de 146 011 personnes originaires de 21 pays, puis le cas de 31 544 patients atteints de maladie vasculaire dans deux autres études prospectives multinationales, incluant 12 701 décès et 13 658 événements cardiovasculaires. Résultat: ces trois études n'ont démontré aucune association significative entre la consommation d'œufs et les lipides sanguins, la mortalité ou les événements cardiovasculaires majeurs et ce, dans aucune des différentes ethnies originaires des 6 continents étudiés.

Un aliment saint, plein de cholestérol

D'après l’interprofession des œufs (CNPO), 8 Français sur 10 consommeraient des œufs au moins une fois par semaine. Et pour cause: les oeufs contiennent les acides aminés les plus importants pour la santé et apportent de nombreuses vitamines dont les A, D, K et E, ainsi que les B2, B5, B8 et B12. Ils possèdent également le taux de cholestérol le plus élevé de tous les aliments, d'ou les recherches menées sur les conséquences de sa consommation.

Lors de la conférence annuelle 2019 de la CNPO, une nutritionniste affirmait que le jaune et le blanc sont bons pour la santé. “Les phospholipides du jaune d’œuf ont des propriétés émulsifiantes très utiles au cerveau car ils entrent dans la composition des membranes cellulaires, entre autres, des neurones. Le jaune contient également des omégas 9, des omégas 6 et parfois même des oméga 3, quand l’alimentation de la poule est enrichie.”