Hantavirus : déjà une vague de désinformation en ligne

L'ESSENTIEL Les publications sur l’hantavirus explosent depuis le rapatriement des passagers français.

Les contenus complotistes et anti-vaccins sont particulièrement visibles sur Facebook.

Les récits déjà apparus pendant le Covid réapparaissent massivement en ligne.

A peine les premiers Français rapatriés de la croisière touchée par un foyer d’hantavirus, et déjà les réseaux sociaux s’enflamment. En quelques jours, les publications au sujet de ce virus rare ont explosé, avec une forte présence de contenus complotistes et anti-vaccins. Selon les données analysées par l’Agence de vérification de Radio France grâce à l’outil de veille Visibrain, près de 5.000 contenus consacrés à l’hantavirus des Andes ont été publiés en France depuis dimanche. Parmi eux figurent 3.500 articles relayés sur 350 sites de médias en ligne.

Les sphères complotistes très visibles sur Facebook

Avant ce week-end, le sujet était quasiment absent des plateformes. Sur Facebook, une cinquantaine de publications seulement évoquaient encore le virus la semaine précédente. Mardi, plus de 750 posts ont été comptabilisés, dont plus de 440 publiés sur la seule journée de lundi. "Sur Facebook, les sphères complotistes sont particulièrement actives et exposées, contrairement à d'autres plateformes où le paysage est plus nuancé", indique Radio France. Selon l’outil Visibrain, huit des dix publications les plus partagées mardi provenaient de comptes liés aux mouvances anti-vaccins ou complotistes.

La plupart de ces contenus établissent un parallèle direct avec la pandémie de Covid-19. La publication la plus relayée est notamment une interview de Christian Perronne diffusée par le média "alternatif" FranceSoir. L’ancien médecin hospitalier avait déjà été au cœur de polémiques durant la crise sanitaire après sa participation au documentaire complotiste "Hold-Up".

Sur YouTube aussi, plusieurs personnalités déjà actives pendant la pandémie sont revenues en force. Florian Philippot, figure des "antivax", a ainsi publié deux vidéos dépassant chacune les 100.000 vues. Heureusement, les médias traditionnels restent très présents sur la plateforme : HugoDécrypte dépasse les 400.000 vues avec une vidéo explicative, tandis que TF1 Info et franceinfo sont parmi les contenus les plus consultés.

Le retour des récits du Covid

Sur TikTok, les vidéos des grands médias dominent largement. TF1 Info cumule près de 10 millions de vues avec une vidéo annonçant qu’une passagère française est positive à l’hantavirus. Une publication de franceinfo atteint également plusieurs millions de vues. Mais la plateforme héberge aussi des contenus trompeurs : un influenceur suivi par 1,5 million d’abonnés affirme par exemple dans une vidéo virale que "l’hantavirus, c’est leur nouveau délire pour nous foutre à la maison pendant six mois", évoquant "un nouveau tour de passe-passe" qui serait destiné à favoriser l'industrie pharmaceutique.

"Dans ces contenus, la sphère complotiste ne développe pas un nouveau discours autour de ce virus, mais réactive les récits déjà construits pendant l'épidémie de Covid", selon l'agence de Radio France. L’OMS, Bill Gates, Pfizer ou Moderna sont de nouveau accusés d’organiser ou de profiter d’une crise sanitaire. La quarantaine renforcée, décidée par l’Etat après les rapatriements, est aussi présentée par ces groupes comme le retour de "mesures liberticides", avec des références au confinement ou au pass sanitaire.