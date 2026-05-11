Baignade : comment éviter une nouvelle hausse des noyades cet été ?

L'ESSENTIEL Entre le 1er juin et le 30 septembre 2025, 1.418 noyades ont été enregistrées en France dont 409 suivies de décès.

Cela représente une hausse par rapport à 2024 de 14 % et de 16 % respectivement.

Les noyades concernent tous les âges et tous les lieux.

Tandis que les changements climatiques et les nombreux ponts de 2026 favorisent les opportunités de baignades, Santé publique France appelle à faire preuve de prudence près des points d’eau dès ce mois de mai. Après une hausse importante des noyades l’année dernière, les autorités sanitaires précisent que les enfants ne sont pas les seuls en danger au bord des piscines, de la mer ou des rivières. Une étude publiée en septembre dernier a montré que les seniors ont trois fois plus de risque que leur noyade soit grave (décès, hospitalisation longue…) par rapport aux 0-5 ans.

Une hausse des noyades de 14 % en 2025

Selon le bilan annuel de Santé publique France publié le 5 mai 2026, les drames liés à l’eau ont été particulièrement nombreux en 2025. 1.418 noyades ont été enregistrées en France entre le 1er juin et le 30 septembre, dont 409 suivies de décès. Cela représente des hausses de 14 % et de 16 % par rapport à la même période un an auparavant.

Le plus grand nombre d’accidents ont eu lieu entre le 19 juin et 8 juillet avec 355 noyades (+135 % par rapport à la même période en 2024) dont 106 décès (+172 %). Pour les autorités sanitaires, cette forte progression est liée à "une vigilance canicule orange/rouge sur cette période, qui a entraîné une augmentation de la fréquentation des sites de baignade".

En 2025, les adultes ont représenté 57 % des victimes de noyade et les moins de 6 ans un peu plus du quart (27 %). Des proportions "relativement stables", précisent les experts. Concernant les décès recensés, 9 victimes sur 10 étaient majeures. "Toutefois, une augmentation du nombre de noyades suivies de décès a été observée chez les adolescents (13-17 ans) avec 21 décès en 2025 vs 10 en 2024", ajoute le rapport. Par ailleurs, les morts par noyade en cours d’eau/plan d’eau ont représenté environ la moitié des décès par noyade quel que soit l’âge.

Les noyades ont principalement eu lieu dans les régions du sud et les zones côtières de l’Hexagone. Quatre d’entre elles représentent ensemble près des deux tiers des accidents (59 %) : Provence-Alpes-Côte d’Azur (332 noyades), Nouvelle-Aquitaine (203), Occitanie (194) et Auvergne-Rhône-Alpes (114).

Les bons gestes pour réduire les risques de noyade cet été

Face aux "conditions météo de plus en plus clémentes" au mois de mai, Santé publique France a décidé de débuter sa période de surveillance des noyades un mois plus tôt, soit le 1er mai. L’agence rappelle également les bons gestes à suivre pour se baigner en toute sécurité. Les experts recommandent de :

Surveiller de manière active et permanente les jeunes enfants.

Ne jamais les quitter des yeux quand ils jouent au bord de l’eau.

Se baigner avec eux.

Désigner un seul adulte par enfant pour la surveillance pendant la baignade.

Familiariser les enfants au milieu aquatique et leur apprendre à nager le plus tôt possible.

Les adultes pouvant aussi rencontrer des difficultés dans l’eau - comme le montre le dernier bilan - l’agence rappelle également aux plus grands de :

Respecter les consignes de sécurité et les interdictions de baignade.

Privilégier les zones de baignades surveillées, sécurisées par des sauveteurs professionnels.

Se renseigner sur les conditions météorologiques.

Écouter son corps et reporter sa baignade en cas de fatigue, problèmes de santé.

Prévenir un proche avant de se baigner.

Rentrer dans l’eau progressivement en mouillant sa tête, sa nuque et son ventre pour éviter les chocs thermiques particulièrement lorsque la différence de température entre l'eau et l'air est importante.

Évitez toute consommation d’alcool avant et pendant votre baignade ou activité nautique.

Privilégiez l’eau pour s'hydrater.

Si vous avez bu des boissons alcoolisées, il ne faut pas piloter de bateau ou de scooter des mers. Il est aussi conseillé de s’éloigner des rives, berges ou quais pour éviter les chutes dans l’eau.