Baignade : qu'est-ce que l’otite du baigneur et comment la soigner ?

L'otite du baigneur, aussi appelée otite externe aiguë, est due aux bactéries qui prolifèrent dans le conduit auditif externe situé entre le pavillon de l’oreille et le tympan. C’est l’eau bloquée à cet endroit qui entraine la prolifération des bactéries, engendrant cette infection.

L'otite du baigneur est plus fréquente en période estivale et chez les enfants. La personne atteinte a alors mal à l’oreille, elle peut être victime d’une surdité partielle et un liquide blanc ou jaune peut s’écouler de son oreille. Le professeur Darrouzet, chef du service ORL au CHU de Bordeaux, interviewé pour Le Figaro explique que "c’est une horrible douleur à l’oreille qui fait de plus en plus mal, ça résonne dans l’oreille et on s’entend parler. On entend moins bien car le liquide empêche le son de passer !"

La technique la plus sûre pour vérifier si vous êtes atteint de cette otite du baigneur ? Tirer le pavillon de votre oreille vers le haut comme ci-dessous, si la douleur est plus aiguë alors il y a fort à parier que l’otite est installée.

Comment la soigner ?

Ceci dit : pas d’inquiétude à avoir, si le baigneur consulte dès le début des symptômes, cette otite est simple à soigner. Le médecin traitant ou l’ORL, effectuera tout d’abord un nettoyage complet de l’appareil auditif, puis il prescrira dans la plupart des cas des gouttes antibiotiques à mettre plusieurs jours dans les oreilles et un antalgique pour limiter la douleur. Pendant ce temps malheureusement (généralement une petite semaine) la baignade est complétement interdite.

Quelques règles préventives pour y échapper !

Pas très marrant de passer ses vacances au soleil sans pouvoir se baigner… Heureusement quelques préventions peuvent épargner aux nageurs cette otite encombrante. Tout d’abord, faire attention à l’eau dans laquelle on se baigne. Il faut faire attention à l’endroit où l’on se baigne, certaines piscines sont des nids à bactéries ! Il est également important de bien se sécher les oreilles à la sortie de l’eau. Parmi les autres techniques possible pour éviter cette otite bien douloureuse : éviter de mettre la tête sous l’eau ou porter des bouchons d’oreilles.

Et si vous voulez être sûre de mettre toutes les chances de votre côté, le site Femme Actuelle, propose même une recette maison préventive : une solution moitié eau moitié vinaigre de pomme, à mettre dans ses oreilles tous les jours une semaine avant le départ en vacances, pour assurer une protection supplémentaire vis à vis des bactéries. De quoi s'assurer des longues heures de baignade tranquille !