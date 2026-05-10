Quelles conséquences d’une glycémie élevée durant la grossesse ?

L'ESSENTIEL Le diabète gestationnel se caractérise par une augmentation du taux de glycémie qui apparaît pendant la grossesse.

Le diabète gestationnel augmente les risques, aussi bien pour la femme (pré-éclampsie, hypertension artérielle, césarienne, etc.) que pour le bébé (macrosomie fœtale, hypoglycémies du nouveau-né).

Mais selon une nouvelle étude, les femmes qui ont une glycémie élevée, même sans diagnostic de diabète gestationnel, ont un risque plus élevé de complications.

Le diabète gestationnel augmente en France. Selon l'enquête nationale périnatale 2021, la fréquence de cette maladie était de 10,8 % en 2016, contre 16,4 % en 2021. Pourtant, comme le rappelle l'Assurance maladie, cette pathologie augmente les risques, aussi bien pour la femme (pré-éclampsie, hypertension artérielle, césarienne, etc.) que pour le bébé (macrosomie fœtale, hypoglycémies du nouveau-né).

Une glycémie élevé est néfaste, même sans diabète gestationnel

Mais les femmes atteintes de diabète gestationnel ne sont pas les seules à risque. D'après une nouvelle étude, publiée dans la revue American Journal of Clinical Nutrition, des niveaux élevés de glycémie pendant la grossesse peuvent être dangereux, même s’ils sont en dessous des seuils de diagnostic de cette maladie.

Aux États-Unis, le dépistage du diabète gestationnel repose sur un test de tolérance au glucose durant lequel les femmes consomment une boisson très sucrée. Si une heure après, le taux de glycémie est trop élevé, le test est considéré comme positif. Dans ce cas, un second test, plus long et à jeun, est effectué. Si le résultat est encore positif, le diagnostic de diabète gestationnel est confirmé.



“Il semble exister un risque associé à une glycémie élevée, même sans diagnostic de diabète gestationnel, du moins pour certaines grossesses, explique Alison Gernand, principale auteure de cette étude, dans un communiqué. Nous souhaitons sensibiliser les obstétriciens et les autres professionnels de santé aux conséquences potentielles d’une glycémie maternelle élevée sur la santé du bébé.”

41 % plus de risques de donner naissance à un bébé macrosome

Pour étudier le lien entre un taux de glycémie élevé et les risques de complications, les chercheurs ont analysé les données de 10.899 naissances pour lesquelles le placenta a été analysé en laboratoire (examen anatomopathologique) entre 2011 et 2022 au Northwestern Memorial Hospital de Chicago, aux États-Unis.

Les mères ont été réparties en trois groupes :

Groupe 1 : celles qui ont réussi le premier test de tolérance au glucose et chez lesquelles aucun diabète gestationnel n'a été diagnostiqué (78 % des participantes).

Groupe 2 : les femmes qui ont échoué au premier test de tolérance au glucose mais qui ne sont pas atteintes de diabète gestationnel (17 %).

Groupe 3 : celles ayant échoué au test de tolérance au glucose et chez lesquelles un diabète gestationnel a été diagnostiqué (5 %).



Ensuite, pour chaque naissance, les chercheurs ont analysé la durée de la grossesse, le poids de l'enfant à la naissance, le rapport entre le poids du bébé et celui du placenta et la prématurité.

Résultats : comparativement aux femmes du groupe 1, celles du groupe 2 (sans diabète gestationnel mais avec un taux élevé de glycémie) et du groupe 3 (atteintes de diabète gestationnel) avaient respectivement 41 % et 71 % plus de risques de donner naissance à un bébé macrosome, c'est-à-dire pesant plus de 4 kg à terme. À l'âge adulte, ces derniers sont statistiquement plus touchés par le diabète et l'obésité. Enfin, les mères du groupe 2 étaient aussi un peu plus susceptibles d'accoucher avant la date de terme prévue.



“La grossesse est une période cruciale pour la santé nutritionnelle, mais les femmes ne sont mises en contact avec un diététicien qu'après le diagnostic de diabète gestationnel, regrette Alison Gernand. Si toutes les femmes enceintes bénéficiaient d'une consultation diététique dans le cadre de leurs soins, nous pourrions les aider à préserver leur santé – et celle de leur bébé – de multiples façons, notamment en maintenant un taux de glycémie stable.”