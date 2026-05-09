Les voyages, un remède anti-vieillissement ?

L'ESSENTIEL Les voyages qui se passent bien pourraient ralentir le vieillissement et améliorer la santé, selon une étude.

Les bienfaits du voyage sont nombreux : découvertes de nouveaux lieux, interactions sociales, activité physique…

En revanche, les voyages stressants ou risqués pourraient avoir un impact négatif sur la santé.

Les voyages forment la jeunesse, mais ils pourraient aussi la faire durer plus longtemps ! Selon une étude publiée dans la revue Journal of Travel Research, les voyages qui se passent bien pourraient ralentir le vieillissement.

Stimulation du système immunitaire et réduction du stress chronique

“Le vieillissement est un processus irréversible, tempère Fangli Hu, l’une des auteures de l’étude, dans un communiqué. S'il ne peut être arrêté, il peut être ralenti. Le tourisme ne se limite pas aux loisirs et à la détente. Il peut aussi contribuer au bien-être physique et mental.”

Lors de leurs travaux, les chercheurs ont appliqué la théorie de l'entropie au tourisme. Ce mot savant désigne la tendance de l'univers vers le désordre. Appliqué à la santé, les scientifiques lui ont donné un autre sens : la tendance du corps vers le vieillissement. Ainsi, certaines expériences - ici les voyages - réduisent ce processus, alors que d’autres peuvent le favoriser.

En effet, lorsque le voyage se passe bien, cette expérience offre de nombreux bénéfices : découvertes de nouveaux lieux, augmentation des interactions sociales, de l’activité physique, des loisirs, des activités relaxantes… Tous peuvent avoir des effets positifs sur l’organisme, notamment la stimulation du système immunitaire adaptatif ou la diminution du stress chronique.

“La pratique de ces activités pourrait renforcer le système immunitaire et les capacités de défense de l’organisme, le rendant plus résistant aux agressions extérieures, assure Fangli Hu. L'exercice physique peut également améliorer la circulation sanguine, accélérer le transport des nutriments et faciliter l'élimination des déchets, contribuant ainsi au maintien d'un système d'autoguérison actif. Un exercice modéré est bénéfique pour les os, les muscles et les articulations, tout en soutenant le système de protection du corps contre l’usure.”

Les voyages risqués ou stressants ont un impact négatif sur la santé

Le voyage serait donc bon pour la santé, mais pas dans n’importe quelles conditions. “À l'inverse, le tourisme peut s’accompagner d’expériences négatives susceptibles d’entraîner des problèmes de santé, en parallèle d’un processus d’augmentation de l’entropie”, souligne Fangli Hu.

Pour limiter les risques, les auteurs recommandent de planifier les voyages au maximum. Certaines destinations peuvent être risquées, nécessiter des conditions de visites spéciales (avec un guide par exemple) ou des mesures sanitaires spécifiques comme ne pas boire l’eau du robinet. Avant de partir, renseignez-vous au maximum via des sources sérieuses, comme le site du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.