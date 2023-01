Voyager loin de chez soi est associé à une meilleure santé

L'ESSENTIEL Les liens entre les contraintes de déplacement, la "participation sociale" et la santé sont plus forts chez les personnes âgées de plus de 55 ans.

"Les plus de 55 ans sont plus susceptibles d'être confrontées à d'autres contraintes pour voyager, comme une mobilité réduite. Ils sont également plus susceptibles de souffrir de solitude", selon les auteurs.

"Les déplacements en dehors de sa région permettent aux gens de rencontrer d'autres personnes et d'accéder à un large éventail de services et d'opportunités. Cependant, les déplacements peuvent être limités par l'absence de transports publics ou par des facteurs personnels", ont indiqué des chercheurs de l’University College London. Pour savoir si ces contraintes sont associées à une mauvaise santé, ils ont réalisé une étude publiée dans la revue Journal of Transport & Health.

Plus de 2.747 Anglais ont été interrogés sur leurs déplacements

Dans le cadre de ces travaux, les scientifiques ont analysé les déplacements dans le nord de l'Angleterre, où les habitants sont confrontés à des problèmes de santé plus graves que dans le reste du pays et où de nombreuses zones rurales et suburbaines font face à une mauvaise accessibilité aux transports.

Pour mener à bien leurs recherches, l’équipe a demandé à 2.747 adultes de répondre à un questionnaire en ligne. Ils devaient indiquer les niveaux de contraintes liées aux déplacements, le nombre de lieux visités, la distance parcourue et le mode de transport pour les déplacements à plus de 24 km du domicile. Les auteurs ont utilisé une technique de recherche, appelée "analyse de cheminement", pour déterminer les effets directs et indirects des contraintes de déplacement des participants.

Voyager hors de sa région augmente les contacts avec les proches

"Il en ressort que la variable clé est le nombre d'endroits différents que les gens visitent en dehors de leur région locale", a déclaré Paulo Anciaes, auteur de l’étude, dans un communiqué. D’après les résultats, les personnes qui voyagent davantage en dehors de leur région ont le sentiment d'être en meilleure santé que celles qui restent plus près de chez elles. Selon les chercheurs, les adultes qui se rendent dans différents lieux sont plus susceptibles de voir régulièrement leurs amis et leur famille. Cette augmentation de la "participation sociale" est alors liée à une meilleure santé.

"Les résultats confirment l'importance de pouvoir se déplacer en dehors de sa zone locale pour la participation sociale et la santé et soulignent la nécessité de mettre en place des politiques publiques qui réduisent les contraintes au déplacement, en offrant de meilleures conditions pour l'utilisation des transports privés et publics qui permettent des déplacements plus fréquents et plus longs", peut-on lire dans les résultats.