Voyages à l'étranger et vaccins : les recommandations actualisées

L'ESSENTIEL De nombreuses maladies pouvant perturber un voyage touristique à l'étranger peuvent être évitées grâce à la vaccination.

Un médecin ou un centre de vaccination peut établir un programme vaccinal en fonction du lieu de séjour, de la situation sanitaire locale et de l'état de santé du voyageur.

Pour obtenir le QR code du vaccin anti-Covid, il est désormais nécessaire de passer par le téléservice de l'Assurance maladie.

Les vacances à l'étranger sont un moment de détente et de découverte. Cependant, elles peuvent parfois être gâchées par des problèmes de santé. Pour prévenir ces désagréments, il est essentiel de prendre les mesures adéquates. C'est pourquoi le Haut Conseil de la Santé Publique a récemment mis à jour ses recommandations pour les voyageurs en 2023. Selon ces recommandations, il est fortement conseillé de consulter son médecin avant de partir pour vérifier si ses vaccinations sont à jour et établir un programme vaccinal adapté à sa destination et à sa situation médicale.

La vaccination, une mesure essentielle

Dans la grande majorité des cas, les maladies liées aux voyages peuvent être évitées grâce à la vaccination. Avant de partir à l'étranger, il est donc recommandé de consulter son médecin ou un centre de vaccination. Ces professionnels de la santé pourront établir un programme vaccinal adapté en fonction du lieu de voyage, des conditions de séjour, de la situation sanitaire du pays visité, des antécédents médicaux du voyageur et de la mise à jour de ses vaccins.

Le Certificat International de Vaccination

Il est important de noter que la vaccination doit être attestée par un Certificat International de Vaccination. Ce document officiel prouve que vous avez reçu les vaccins recommandés pour votre voyage. Il est souvent exigé lors de l'entrée dans certains pays et peut également vous être demandé en cas de contrôle. Il est donc recommandé de garder ce certificat avec vous lors de vos déplacements à l'étranger.

Rappel de vaccination pour les séjours de longue durée

Si votre séjour à l'étranger dure plus de 4 semaines, un rappel de vaccination peut être nécessaire. En effet, si la dernière dose de vaccin remonte à plus d'un an, il est recommandé de faire un rappel pour assurer une protection optimale. Il est donc essentiel de vérifier vos antécédents médicaux et de mettre à jour vos vaccins en conséquence. Votre médecin pourra vous conseiller sur la nécessité ou non d'un rappel en fonction de votre destination et de la durée de votre séjour.

TousAntiCovid : une application en pause

Par ailleurs, le ministère de la Santé a annoncé récemment la mise en pause de l'application TousAntiCovid qui permettait notamment de recevoir le QR code du vaccin anti-covid encore exigé dans certains pays. Dorénavant, pour obtenir ce QR code, il est nécessaire de passer par le téléservice de l'Assurance Maladie. Il suffit de se connecter à son compte en ligne et de suivre les étapes indiquées pour obtenir le justificatif de vaccination. Cette mesure vise à assurer l'authenticité des informations et à faciliter la vérification des documents de vaccination lors des voyages à l'étranger.