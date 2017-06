Le paludisme

Selon le pays visité, la prise de traitements antipaludéens en préventif peut être vivement recommandée. Cette maladie parasitaire transmise par les moustiques est très présente dans les zones tropicales, et est fréquemment importée sur le territoire par les voyageurs.

« En 2016, le nombre de cas de paludisme d’importation a été estimé à environ 4 735 pour l’ensemble de la France métropolitaine », indique le HCSP.

Une prévalence stable depuis plusieurs années. Elle pourrait pourtant être réduite grâce à la protection contre les piqûres de moustiques et l’observance aux traitements. Quatre médicaments différents peuvent être prescrits. Le médecin proposera un antipaludéen selon le pays visité, la durée du séjour, l’existence d’une grossesse ou les éventuelles contre-indications. Les enfants de plus de 3 ans peuvent être traités.

Quelque soit la molécule choisie, il est préférable de démarrer le traitement 10 jours avant le départ afin d’apprécier la tolérance au traitement. La prise doit aussi être poursuivie après le retour.



Zika, dengue, chikungunya…

Ces trois virus ont fait beaucoup parler d’eux l’an dernier. Transmis par les moustiques qui piquent plutôt le jour, les Aedes, ils sévissent en Afrique, Amérique du Sud, Asie ou encore le Pacifique.

La seule protection contre ces maladies virales est l’usage de répulsifs et de moustiquaires imprégnés d’insecticides. L’application de répulsifs cutanés doit être renouvelée toutes les 4 à 8 heures. Le port de vêtements longs est aussi un moyen simple et efficace.

Concernant le virus Zika, les experts recommandent aux femmes enceintes ou celle désirant avoir un enfant d’éviter les régions endémiques en raison des graves conséquences pour le fœtus. Malgré la fin de l’épidémie, des cas continuent à être signalés dans les régions endémiques.

Ainsi, « il faut rester extrêmement vigilant quant aux complications néonatales, dont la fréquence est certainement très élevée si l’on ne se focalise pas uniquement sur les microcéphalies, partie émergée de l’iceberg », soulignent Eric Caumes et Daniel Camus, président et vice-président du Comité des maladies liées aux voyages et des maladies d’importation (CMVI) du HCSP.