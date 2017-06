Campagne de sensibilisation

Rage : comment voyager avec son animal de compagnie

A la veille de la période estivale, le ministère de l'Agriculture rappelle les règles à suivre pour voyager à l'étranger avec son animal et éviter de contracter la rage.

Un voyage à l’étranger, ça se prépare. Outre l’obligation d’avoir un passeport valide, certaines vaccinations peuvent être exigées. Et il en va de même pour votre animal de compagnie s’il vous suit dans votre périple, rappelle le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation à l’occasion du lancement de sa campagne de sensibilisation intitulée « Gare à la rage ».

Encore présente dans plus de 150 pays du monde, la rage tue des dizaines de milliers de personnes chaque année, essentiellement en Asie et Afrique. « Une toutes les 10 minutes dans le monde », précise le ministère. Les chiens domestiques représentent la voie principale de transmission et sont généralement à l’origine de ces cas mortels.

L’Organisation mondiale de la santé estime que chaque année dans le monde, 15 millions de personnes reçoivent un sérum après une morsure.

En France, le virus a disparu. Tous les cas enregistrés sur le territoire « proviennent d’animaux contaminés à l’étranger », indique le ministère. Le dernier cas confirmé date de 2015. Il s’agissait d’un chien ramené d’Afrique du Nord illégalement. En 15 ans, 11 cas de rage canine ont été recensés. Quant au dernier cas humain, il a été signalé en 2014 en Ile-de-France. L’homme avait contracté la rage au Mali et était décédé en France.