Voyager ou séjourner dans l'espace pourrait accélérer le vieillissement

L'ESSENTIEL Les voyages et séjours dans l'espace pourraient accélérer le. vieillissement biologique.

Une dégradation de l'ADN de cellules souches et des télomères a été observée dans une étude soutenue par la NASA.

Ces constatations pourraient amener à prendre de nouvelles mesures pour préserver la santé des astronautes.

C'est un nouveau danger pour l'homme lorsqu'il voyage dans l'espace qui vient d'être identifié par une étude publiée dans la revue Cell Stem Cell : aller côtoyer les autres planètes dans des vaisseaux spatiaux accélèrerait le vieillissement biologique. Adieu le rêve de la science fiction qui laissait croire que pour aller visiter des étoiles lointaines dans des voyages de très longue durée, il suffirait d'être endormi pour se réveiller frais comme un gardon à l'approche de la destination.

Une accélération du vieillissement biologique dans l'espace

Au contraire, si l'on en croit les conclusions de cette étude soutenue par l'agence spatiale américaine (NASA), les voyages ou séjours dans l'espace accélèrerait le vieillissement biologique. C'est à dire que chaque jour passé dans les vaisseaux ou stations spatiaux entraînerait une perte de la capacité de renouvellement de cellules sanguines. L'analyse, au cours de quatre missions SpaceX vers la station spatiale internationale, de cellules souches humaines responsables de la production de cellules sanguines, essentielles pour le fonctionnement du système immunitaire, a montré que celles-ci perdaient leur capacité à produire de nouvelles cellules saines et qu'elles commençaient à présenter des dommages génétiques tels que des lésions de l'ADN ou le raccourcissement de leurs télomères.

Des dommages qui s'inversent au retour sur terre

De telles conclusions sont apparues après des séjours de ces cellules dans l'espace compris entre 32 et 45 jours. Les changements survenus dans ces cellules ont été observés grâce à des outils d'imagerie alimentés par de l'intelligence artificielle. Et les auteurs de l'étude sont formels : de tels changements sont les signes d'un vieillissement accéléré. Mais, bonne nouvelle, lorsque ces cellules ont été ramenées sur terre et on retrouvé un environnement naturel, certains dommages ont commencé à s'inverser.

Une dégradation des cellules à confirmer dans l'organisme des astronautes

"Ces résultats sont d'une importance capitale car ils montrent que les facteurs de stress de l'espace comme la micro-gravité et l'exposition au rayonnement cosmique galactique peuvent accélerer le vieillissement moléculaire, ce qui souligne la nécessité de prendre de nouvelles mesures pour protéger les astronautes lors de missions spatiales prolongées", souligne un des auteurs de l'étude, le Dr Catriona Jamieson.

Les chercheurs envisagent, après les résultats de cette étude, d'étudier si cette dégradation des cellules se produit aussi dans l'organisme d'astronautes en mission. Ce qui permettrait d'identifier alors des antidotes médicaux ou génétiques.