Ce qu'il faut retenir de l'actualité en santé de la semaine

Remplacement de valve : les femmes vivent plus longtemps après l’intervention

Une étude menée sur plusieurs centaines de patients montre que, après un remplacement de valve aortique par voie mini-invasive (TAVI), les femmes ont une meilleure survie que les hommes à long terme

La différence n’apparaît pas immédiatement, mais devient nette après quelques années.

Pourquoi ? Les chercheurs pensent que le cœur des femmes s’adapte différemment à la maladie : il reste plus “efficace” plus longtemps, certaines complications sont moins fréquentes

Un médicament contre le diabète… qui réduit aussi l’alcool

Le sémaglutide, déjà utilisé contre le diabète et l’obésité, pourrait aussi réduire la consommation d’alcool.

Une étude récente montre que les patients ont bu moins souvent, ils ont bu moins de quantités et leur envie d’alcool a diminué.En parallèle, ils ont perdu du poids.

Pourquoi ça marche ? Ce médicament agit sur le cerveau, notamment sur les circuits du plaisir et de la récompense.

Ce que cela change pour vous :

si vous prenez ce traitement, vous pouvez ressentir moins d’envie d’alcool

ce n’est pas encore un traitement officiel contre l’alcoolisme

il ne faut jamais l’utiliser sans avis médical

Une nouvelle pilule contre la chute de cheveux ?

Un nouveau traitement oral dérivé du minoxidil (déjà connu en lotion) donne des résultats prometteurs : repousse visible dès quelques mois, amélioration ressentie par la majorité des patients, peu d’effets secondaires

L’intérêt : contrairement aux lotions souvent contraignantes, une simple prise orale pourrait suffire.

Mais le traitement n’est pas encore disponible en Europe, il faudra attendre les autorisations officielles.

Une technique réduit fortement les rechutes après un hématome

Chez les personnes âgées, un hématome sous-dural (saignement autour du cerveau) peut revenir après une opération.

Une nouvelle technique consiste à bloquer une petite artère responsable du problème.

Résultat : beaucoup moins de récidives et une récupération anatomique plus rapide

Et si le lait maternel aidait à réparer le cerveau ?

Des chercheurs ont testé une idée surprenante : administrer du lait maternel… par le nez chez des bébés souffrant de lésions cérébrales.

Pourquoi ? Le lait maternel contient des facteurs de croissance et des cellules capables d’aider le cerveau

Résultat de cette première étude : la méthode est sûre, elle est facile à mettre en place et les parents peuvent même la poursuivre à domicile. C’est encore à ce stade une piste de recherche, mais elle pourrait devenir une solution simple et accessible dans le futur.