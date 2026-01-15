Diabète gestationnel : les polluants éternels pourraient être en cause

L'ESSENTIEL Une exposition plus élevée aux PFAS est lié à une probabilité accrue de diabète gestationnel, selon l'étude.

Elle est aussi associée à des niveaux plus élevés de résistance à l'insuline et de sécrétion d'insuline, des marqueurs du diabète.

Les chercheurs appellent à améliorer la sensibilisation sur les risques des PFAS et à limiter l'exposition pendant la grossesse.

Le diabète gestationnel peut entraîner de nombreuses complications aussi bien pour la future maman que le bébé. Il est donc essentiel de connaître ses causes et ses facteurs de risques. En étudiant ce trouble de la tolérance au glucose induit par la grossesse, les chercheurs de l’Icahn School of Medicine at Mount Sinai ont découvert que les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, aussi surnommées polluants éternels, pouvaient augmenter le risque de développer la maladie.

Leur étude a été publiée dans la revue The Lancet eClinicalMedicine, le 12 janvier 2026.

Les PFAS sont liés à un risque accru de diabète gestationnel

Les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, plus connus sous abréviation PFAS, sont présents dans de nombreux produits du quotidien et industriels comme les emballages alimentaires, les ustensiles de cuisine antiadhésifs, les textiles résistants aux taches ou encore les mousses anti-incendie. Très présents dans notre environnement, de nombreux chercheurs s’étaient déjà interrogés sur leur rôle possible dans le diabète gestationnel. Jusqu’à présent, les résultats étaient contradictoires ou incomplets. L’équipe du Mount Sinai a donc décidé de reprendre l’ensemble des données recueillies sur le diabète gestationnel et les polluants éternels au cours des études menées sur le sujet jusqu’à juillet 2025.

Les nouvelles analyses ont montré qu’une exposition élevée aux PFAS était associée à une probabilité accrue de diabète gestationnel. Ces femmes enceintes avaient également plus de risque de présenter des marqueurs du diabète comme la résistance à l’insuline et les sécrétions d’insuline.

"Nos résultats suggèrent que la grossesse pourrait constituer une période particulièrement critique durant laquelle l’exposition aux PFAS pourrait accroître le risque de diabète gestationnel", explique la chercheuse Sandra India-Aldana, co-première auteure de l’étude, dans un communiqué.

"Ces résultats soulignent l’importance de prendre en compte l’exposition aux PFAS et à d’autres substances chimiques environnementales dangereuses dans le cadre d’une évaluation complète des risques cliniques et des soins préventifs, en particulier pendant la grossesse", ajoute la Pr Damaskini Valvi, auteure principale.

Grossesse : limiter l’exposition aux polluants éternels autant que possible

Face à ces résultats inquiétants, les chercheurs appellent à renforcer la sensibilisation sur les risques des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées durant la grossesse. Ils conseillent aussi aux femmes enceintes ou celles ayant un désir d’enfant d’essayer de "limiter l’exposition aux PFAS autant que possible".

"Ces résultats sont alarmants, car presque tout le monde est exposé aux PFAS, et le diabète gestationnel peut entraîner de graves complications à long terme pour les mères et leurs enfants. Des études longitudinales de plus grande envergure, portant sur des cas de diabète de type 1 et de type 2 bien caractérisés, sont nécessaires pour évaluer pleinement l’impact des PFAS sur le risque de diabète et ses complications à long terme pour les personnes concernées et leurs familles", souligne Pr Damaskini Valvi.

L'équipe prévoit également de mener des études à plus grande échelle qui examineront l'impact des polluants éternels sur le diabète et d'autres problèmes de santé connexes comme l'obésité et les maladies chroniques du foie.