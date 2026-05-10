Quel dîner vous assure un bon sommeil ?

L'ESSENTIEL Le poisson gras et l’huile d’olive font partie des aliments qui, consommés au dîner, sont associés à une meilleure qualité de sommeil, selon une nouvelle étude.

À l’inverse, le soir, les repas riches en graisses et en calories seraient liés à de moins bonnes nuits de sommeil.

Dormir plus longtemps serait associé à un petit-déjeuner de meilleure qualité nutritionnelle.

Alimentation et sommeil sont liés. Une nouvelle étude, publiée dans la revue European Journal of Nutrition, souligne une fois de plus cette relation : d’après les auteurs, la composition du dîner pourrait influencer la qualité du sommeil.

Des aliments associés à une meilleure qualité de sommeil

Pour étudier le lien entre alimentation et sommeil, les chercheurs ont suivi 146 adultes pendant 14 jours. Les participants souffraient tous d’obésité, avec un indice de masse corporelle (IMC) compris entre 30 et 40, et étaient âgés de 25 à 65 ans.

Pendant les deux semaines de l’étude, les volontaires ont mangé comme à leur habitude mais devaient renseigner la composition de leurs repas aux scientifiques. Leur sommeil était mesuré grâce à un capteur d'activité attaché à leur poignet.

Résultats : les chercheurs ont observé une association entre la composition du dîner et la qualité du sommeil. Quand les participants consommaient certains aliments, notamment des glucides, du poisson gras et de l’huile d’olive, ils dormaient mieux. À l’inverse, la nuit était plus agitée après un repas calorique, riche en matières grasses, en cholestérol, en protéines, surtout avec de la viande rouge, des frites et de l’alcool.

Les lève-tard prennent des petits-déjeuners plus caloriques

“Analyser ces relations dans des conditions de vie réelles, en dehors du laboratoire, nous permet de mieux appréhender le quotidien des personnes, où de nombreux facteurs interagissent simultanément, expliquent Juan José Martín Olmedo, premier auteur de l'étude, et Lucas Jurado Fasoli, principal co-auteur, dans un communiqué publié par l’Université de Grenade, en Espagne. Cette approche offre donc une vision potentiellement plus représentative du lien entre alimentation et sommeil.”

Mais cette relation n’est pas à sens unique. D’après les scientifiques, le sommeil aussi pourrait influencer l’alimentation. Durant leurs travaux, ils ont en effet observé qu’une nuit plus longue était associée à un petit-déjeuner de meilleure qualité nutritionnelle. En revanche, les personnes ayant un sommeil perturbé avaient tendance à consommer plus de sucre et moins de fibres le matin. Enfin, les lève-tard prennent généralement des petits-déjeuners plus caloriques.

Pour le premier repas de la journée, l’Assurance maladie recommande un produit céréalier et laitier, un fruit frais et une boisson chaude non sucrée. Le soir, il est plutôt conseillé de dîner léger, avec un féculent, des légumes, un produit protéiné et laitier. Des habitudes à prendre dès que possible car “une bonne alimentation renforce la prévention des risques cardio-vasculaires en préservant un sommeil réparateur”, conclut l’instance de santé.