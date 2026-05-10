Pourquoi certaines relations deviennent-elles addictives ?

L'ESSENTIEL Attendre un message avec impatience, voir son humeur dépendre de l’attention de l’autre sont des expériences fréquentes.

Ces liens particuliers prennent souvent racine dans des besoins essentiels, comme le besoin d’être aimé, reconnu ou rassuré.

Sortir d’une relation émotionnellement addictive ne veut pas forcément dire y mettre fin, mais passe souvent par une meilleure connaissance de soi.

Il arrive que l’amour ressemble davantage à des montagnes russes qu’à un long fleuve tranquille. Attendre un message avec impatience, voir son humeur dépendre de l’attention de l’autre ou avoir du mal à exister en dehors de la relation sont des expériences fréquentes. C’est quand cette intensité devient constante et que le bien-être repose presque exclusivement sur la validation du partenaire que l’on parle de "dépendance émotionnelle".

Le mécanisme de renforcement intermittent

Lorsque des moments de grande proximité alternent avec des périodes de distance ou de silence, une dynamique particulièrement marquante peut se créer dans le cerveau. Recevoir beaucoup d’attention pendant quelques jours puis plus rien peut générer une attente intense et un besoin de retrouver ces moments positifs.

Cette alternance active les circuits de la récompense dans le cerveau, rendant les retrouvailles encore plus puissantes émotionnellement. Comme dans certains jeux de hasard, l’incertitude renforce l’attachement : on s’accroche alors à l’espoir de revivre ces instants, parfois au détriment de son propre équilibre !

Quand la relation répond à des besoins affectifs profonds

Ces liens particuliers prennent souvent racine dans des besoins essentiels, comme le besoin d’être aimé, reconnu ou rassuré. Dans certaines situations, la relation agit comme un miroir de nos manques plus anciens, en particulier le sentiment d’insécurité affective qui peut faire rechercher une validation constante chez l’autre.

Le partenaire n’est alors plus seulement perçu pour ce qu’il est, mais aussi pour le rôle qu’il remplit malgré lui. Cette dynamique peut rendre la relation particulièrement intense, car elle touche à des dimensions profondes de l’identité et de l’estime de soi.

Vers une relation plus apaisée

Sortir d’une relation émotionnellement addictive ne veut pas forcément dire y mettre fin, mais plutôt en modifier le fonctionnement. Cela passe souvent par une meilleure connaissance de soi et par une communication plus claire. En exprimant ses besoins, ses limites et ses attentes, on évite de rester dans l’attente ou l’interprétation.

Parallèlement, il est essentiel de développer des sources d’équilibre en dehors de la relation, comme des activités personnelles ou des liens sociaux, qui aident à renforcer l’autonomie émotionnelle. Dans certains cas, un accompagnement professionnel peut également offrir un cadre sécurisant pour comprendre ces schémas et avancer à son rythme.

En savoir plus : "Sortir du piège de l’hyper-attachement : comprendre, guérir et reprendre le contrôle de ses relations" d'Élise Marvan.