Relations amoureuses : la taille du partenaire, un critère important !

L'ESSENTIEL La propre taille d'un individu prédit en général la taille préférée de son partenaire d’après des études.

Mais les préférences d'appariement pour la taille diffèrent selon qu'il s'agit de partenaires à court terme ou à long terme, comme c'est le cas pour de nombreux autres aspects de la qualité du partenaire.

Chez les hommes seulement a été observé une tendance à choisir une femme plus petite pour les relations courtes.

Si on ne sait pas exactement à quoi tient l’amour, on s’en rapproche. Des chercheurs ont en effet étudié l’impact de la taille du partenaire sur la durée de la relation.

Couple : le critère de la taille répond à une logique

536 personnes, issues de la population générale du Canada, de Cuba, de Norvège et des États-Unis, ont participé à l’étude, publiée sur Frontiers in Psychology. Les hommes mesuraient en moyenne 178 cm et les femmes 165 cm. Les chercheurs leur ont présenté des dessins d’hommes et de femmes où été signalée leur taille.

Les participants devaient indiquer la taille idéale d’un partenaire pour une relation à court terme puis pour une relation à long terme. Conformément à la "norme de l'homme plus grand", les participants préféraient en moyenne des partenaires masculins plus grands que la moyenne et des partenaires féminines plus petites que la moyenne, expliquent les chercheurs.

En effet, on sait que la propre taille d'un individu permet de prédire la taille qu'il préfère chez un partenaire : les individus plus grands ont tendance à préférer des partenaires plus grands et vice versa - on appelle ce mécanisme l’accouplement assortatif, rappellent les chercheurs.

Long terme : les hommes préfèrent les femmes pas beaucoup plus petites qu'eux

Mais ce n’est pas tout : ils ont constaté un lien entre la taille du potentiel partenaire et le désir d’une relation à court ou à long terme avec cette personne.

Plus surprenant encore, il n’était visible que chez les hommes : "Les hommes plus grands préféraient les femmes relativement plus petites pour les relations à court terme que pour les relations à long terme", écrivent les chercheurs.

Ces résultats fournissent des preuves que, en plus des préférences pour des traits physiques comme le corps, le visage et la voix, la taille est à prendre en compte et varie en fonction de la durée attendue de la relation.