Taille : cet aliment augmente les chances des enfants d'être plus grands

L'ESSENTIEL Dans le cadre de cette étude, 83 enfants ont mangé un œuf par jour pendant six mois.

Une consommation quotidienne d’œufs a réduit de 47 % leurs risques d’être atteint d’un retard de croissance.

Chez les filles, le pic de croissance apparaît au début de la puberté. Chez les garçons, il survient en moyenne vers 12 ans.

Ils sont riches en protéines, en oméga-3, en phosphores et en vitamines. "Les œufs sont une bonne source de nutriments pour la croissance et le développement", ont déclaré des chercheurs américains. Dans une étude, parue dans la revue Pediatrics, ils ont émis l'hypothèse que l'introduction précoce des œufs dans l'alimentation améliorerait la nutrition de l'enfant.

Pour vérifier cette théorie, ils ont recruté 163 nourrissons âgés de six à neuf mois en Équateur. Les jeunes participants ont été divisés en deux groupes. Les membres du premier groupe devaient manger un œuf par jour pendant six mois. Le reste des volontaires faisaient partie d'un groupe témoin et ne mangeait pas d'œufs.

Manger tous les jours des œufs réduit le risque d'un retard de croissance

Selon les résultats, les mères des enfants n’ont signalé aucune réaction allergique aux œufs. L’équipe a constaté que les nourrissons qui consommaient des œufs quotidiennement étaient 47 % moins susceptibles de souffrir d'un retard de croissance, c'est-à-dire d'un développement lent de la taille. En outre, 74 % d'entre eux avaient moins de risque de présenter une insuffisance pondérale que les enfants du groupe témoin. "Les tout-petits ayant des apports alimentaires plus élevés en œufs avaient une consommation réduite d'aliments sucrés", peut-on lire dans les travaux.

Les garçons et filles grandissent de la même façon jusqu’à la puberté

Pour rappel, la taille des enfants passe en moyenne de 50 cm à la naissance à 75 cm au bout de la première année, puis elle atteint généralement 100 cm à l’âge de quatre ans. Ensuite, ce rythme ralentit. Jusqu’à la puberté, les garçons et filles grandissent de la même façon et gagnent environ 5 à 6 cm par an.

"Chez les filles, un pic de croissance survient au début de la puberté, en moyenne à l’âge de 10–11 ans. Ce pic dure jusqu’aux premières règles, moment où la croissance ralentit puis s’arrête, en général vers l’âge de 14–16 ans. Chez les garçons, les premiers signes de la puberté et le pic de croissance qui l’accompagne sont un peu plus tardifs, survenant en moyenne vers 12 ans. Ce pic de croissance se maintient jusqu’à la fin de la puberté. Plus tardive, la croissance des garçons s’arrête en général vers 16–17 ans", explique l’Inserm.