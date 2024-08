Été : quel est le meilleur tissu pour survivre à la chaleur ?

L'ESSENTIEL Selon un expert en textile, il est recommandé de porter du lin pour moins souffrir de la chaleur l'été.

Le coton est une autre option.

Le polyester ordinaire est terrible en termes d'absorption de l'humidité, mais sa vision Dri-FIT peut être intéressante pour les sportifs.

Lorsque le thermomètre dépasse aisément les 30 degrés, l’envie devient grande de se dévêtir et de vivre en maillot de bain, voire pour certains nus. Mais la vie en société ne s’accorde pas vraiment avec cette idée.

Ainsi Sundaresan Jayaraman, expert en textiles à la School of Materials Science and Engineering at Georgia Tech, a fait le point sur les meilleurs tissus à porter en été.

Chaleur : le lin absorbe mieux la transpiration

Pour affronter la chaleur et la moiteur de l’été, Sundaresan Jayaraman recommande de miser sur le lin. Pourquoi ? La structure fibreuse du lin lui permet d’absorber rapidement la transpiration et donc de faciliter son évacuation du corps. Ainsi, ce textile peut retenir une quantité importante d’humidité sans donner l’impression d’être mouillée à la personne qui le porte. De plus, la rigidité à la flexion du lin l’empêche “de s’accrocher au corps”. Cette caractéristique favorise une meilleure circulation de l’air et réduit le ressenti de la chaleur.

Toutefois, l’expert reconnaît un défaut à tissu : il est sujet au froissement. En effet, Sundaresan Jayaraman explique que la rigidité naturelle du lin, qui contribue à ses bienfaits rafraîchissants, conduit également à sa tendance à friper. "Pour une apparence impeccable, les vêtements en lin doivent souvent être repassés avant de les porter", ajoute-t-il dans un communiqué de son établissement.

Le coton a l’avantage de moins se froisser

Y a-t-il d’autres options possibles pour les allergiques du repassage à la recherche d’une tenue estivale adaptée à la chaleur ? La réponse est oui. L’expert propose le coton. La structure de ses fibres, qui ressemblent à des rubans, permet aussi de retenir l'eau. Toutefois, ayant une rigidité à la flexion moindre que le lin, le coton est confortable pour des durées plus courtes dans la chaleur et pour des taux d’humidité plus faibles.

"Pour ceux qui privilégient l’apparence, le coton offre un drapé plus doux et un aspect plus lisse, mais avec une efficacité de refroidissement légèrement moindre", conclut l’expert.

Par ailleurs, si le polyester ordinaire est terrible en termes d'absorption de l'humidité et à bannir en période de forte chaleur, l’expert ajoute que des innovations ont permis d’améliorer les performances de ce matériau. "Le polyester Dri-FIT n'est pas moite et est très confortable pour être physiquement actif pendant les mois d'été." Il est d’ailleurs souvent utilisé dans les vêtements de sport.