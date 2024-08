Que faire en cas de coup de chaleur ?

L'ESSENTIEL Météo France prévoit un été 2024 plus chaud que la normale, avec des températures élevées surtout dans le pourtour méditerranéen, l'Aquitaine et la vallée du Rhône. Ces températures augmentent les risques de subir un coup de chaleur.

Des mesures d'urgence peuvent aider à soulager temporairement les symptômes, mais un traitement médical approprié est crucial pour éviter toute complication.

Si vous êtes témoin de quelqu'un présentant des symptômes de coup de chaleur, appelez immédiatement les services d'urgence et suivez leurs instructions en attendant leur arrivée.

L'été 2023 a été marqué par quatre épisodes de canicule, qui ont concerné 73 % de la population hexagonale, et cette année, Météo France prévoit un été 2024 plus chaud que la normale, avec des températures élevées surtout dans le pourtour méditerranéen, l'Aquitaine et la vallée du Rhône. À cette occasion, Pourquoi Docteur fait le point sur les bons réflexes à avoir en cas de coup de chaleur.

Coup de chaleur : 7 gestes pour limiter les dégâts

Appelez les secours d'urgence : Si vous ou quelqu'un d'autre présente des symptômes de coup de chaleur, appelez immédiatement les services d'urgence ou rendez-vous à l'hôpital le plus proche.

Si vous ou quelqu'un d'autre présente des symptômes de coup de chaleur, appelez immédiatement les services d'urgence ou rendez-vous à l'hôpital le plus proche. Déplacez-vous dans un endroit frais : Si possible, déplacez-vous dans un endroit frais et à l'ombre. Essayez de trouver un endroit climatisé ou utilisez des ventilateurs ou des climatiseurs pour réduire la température ambiante.

Si possible, déplacez-vous dans un endroit frais et à l'ombre. Essayez de trouver un endroit climatisé ou utilisez des ventilateurs ou des climatiseurs pour réduire la température ambiante. Retirez les vêtements excessifs : Enlevez les vêtements en excès et dégagez la peau pour favoriser la dissipation de la chaleur. Si possible, humidifiez la peau avec de l'eau froide ou placez des serviettes humides sur le corps.

Enlevez les vêtements en excès et dégagez la peau pour favoriser la dissipation de la chaleur. Si possible, humidifiez la peau avec de l'eau froide ou placez des serviettes humides sur le corps. Rafraîchissez-vous avec de l'eau froide : Utilisez de l'eau froide pour vous rafraîchir en prenant une douche froide ou en vous aspergeant d'eau froide. Vous pouvez également utiliser des compresses froides ou des packs de glace enveloppés dans un linge sur les zones où les vaisseaux sanguins sont proches de la surface, comme le cou, les aisselles et l'aine.

Utilisez de l'eau froide pour vous rafraîchir en prenant une douche froide ou en vous aspergeant d'eau froide. Vous pouvez également utiliser des compresses froides ou des packs de glace enveloppés dans un linge sur les zones où les vaisseaux sanguins sont proches de la surface, comme le cou, les aisselles et l'aine. Hydratez-vous : Buvez de l'eau fraîche ou des boissons électrolytiques pour rétablir l'hydratation du corps. Évitez les boissons contenant de la caféine ou de l'alcool, car elles peuvent aggraver la déshydratation.

Surélevez les jambes : Allongez-vous et surélevez les jambes légèrement pour améliorer la circulation sanguine vers le cœur.

Allongez-vous et surélevez les jambes légèrement pour améliorer la circulation sanguine vers le cœur. Surveillez les signes vitaux : Si vous êtes capable de le faire en toute sécurité, surveillez votre pouls, votre respiration et votre température corporelle. Si possible, partagez ces informations avec les secours médicaux à leur arrivée.

Le coup de chaleur peut être potentiellement grave

Il est essentiel de se rappeler que le coup de chaleur est une condition potentiellement grave nécessitant une évaluation médicale professionnelle. Même si les mesures d'urgence ci-dessus peuvent aider à soulager temporairement les symptômes, un traitement médical approprié est crucial pour éviter toute complication. Si vous êtes témoin de quelqu'un présentant des symptômes de coup de chaleur, appelez immédiatement les services d'urgence et suivez leurs instructions en attendant leur arrivée.