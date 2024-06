Coup de chaleur : les signes qui doivent vous alerter

L'ESSENTIEL Un coup de chaleur peut avoir de graves conséquences sur la santé.

Il peut se manifester via de nombreux symptômes.

Les personnes qui prennent un traitement au quotidien doivent être particulièrement vigilantes concernant les coups de chaleur.

Alors que les températures ont (enfin) commencé à grimper un peu partout en France, voici les symptômes précurseurs du coup de chaleur : vertiges, étourdissement, faiblesse, maladresse, mauvaise coordination, confusion, désorientation, fatigue, maux de tête, vision trouble, douleurs musculaires, nausées, vomissements, peau chaude, rouge et sèche, absence de transpiration, pouls rapide, tension artérielle anormale.

Coup de chaleur : quand faut-il appeler les urgences ?

Certains signes du coup de chaleur doivent déclencher une intervention d’urgence des secours médicaux : évanouissement, convulsions, température corporelle qui dépasse 40°C et signes de déshydratation sévère tels qu’une langue sèche ou des yeux cernés.

Même si la majorité des victimes de coup de chaleur guérissent sans complications, cette maladie provoque des décès chaque année et doit être prise très au sérieux. Lors de la présence d’un ou plusieurs symptômes cités en début d'article, un médecin doit impérativement être consulté.

Coup de chaleur : que faire en attendant les secours ou une consultation médicale ?

Dès les premiers signes d’un coup de chaleur, le malade doit être allongé à l’abri du soleil dans un endroit bien ventilé et le plus frais possible.

Il doit être vêtu très légèrement et hydraté, si possible avec des solutés que l’on trouve en pharmacie. A défaut, un soda dégazéifié ou de l’eau sucrée avec un peu de sel peuvent faire l’affaire.

Des serviettes humides peuvent aussi être appliquées sur la peau pour faire baisser la température corporelle.

Comment se prémunir des coups de chaleur ?

Il est possible de se prémunir des coups de chaleur en respectant les règles suivantes :

- buvez régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif ;

- rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le visage et les avants bras) plusieurs fois par jour ;

- mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d’alcool ;

- évitez de sortir aux heures les plus chaudes et passez plusieurs heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale, supermarché...) ;

- évitez les efforts physiques ;

- maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit si les températures baissent) ;

- pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches et, dès que nécessaire, osez demander de l’aide.

Coup de chaleur : certains médicaments augmentent le risque

Les personnes qui prennent un traitement au quotidien doivent être particulièrement vigilantes concernant les coups de chaleur. Certains médicaments comme les neuroleptiques ou les vasoconstricteurs peuvent en effet perturber la réponse de l’organisme face aux températures extrêmes en empêchant la perte calorique (antiparkinsoniens, antidépresseurs...), ou en provoquant des troubles de l’hydratation (diurétiques) voire des hyperthermies (neuroleptiques, agonistes sérotoninergiques).