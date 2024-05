Vagues de chaleur : plus de 153.000 personnes en meurent chaque année

L'ESSENTIEL Plus de 153.000 décès par saison chaude étaient associés aux vagues de chaleur entre 1990 et 2019.

Cela représente 236 décès annuels supplémentaires pour 10 millions d’habitants par saison chaude.

Pour les chercheurs, il est essentiel de prendre des mesures pour améliorer l'adaptation et la résilience du secteur de la santé, en tenant compte des inégalités entre les communautés.

Au cours de la dernière décennie, la température mondiale a augmenté de 1,14℃ par rapport à l'ère préindustrielle (1850-1900). Et le thermomètre devrait encore grimper de 0,41 à 3,41℃ d’ici 2081-2100, selon les scientifiques. Ces chiffres inquiétants les conduisent à s’interroger sur l’impact du changement climatique sur la santé, d’autant plus que les vagues de chaleur sont de plus en plus fréquentes et sévères.

Vagues de chaleur : aucune région du monde n’est à l’abri

Pour comprendre l’impact du changement climatique sur la mortalité, le professeur Yuming Guo de l'Université Monash a examiné les données sur les décès quotidiens et la température provenant de 750 sites dans 43 pays ou régions.

Les travaux montrent qu’entre 1990 et 2019, les vagues de chaleur ont été responsables de 153.078 décès par saison chaude entre 1990 à 2019. Cela représente 236 décès annuels supplémentaires pour 10 millions d’habitants.

Si près de la moitié des décès supplémentaires liés aux vagues de chaleur sont survenus en Asie, les régions affichant les plus fortes hausses de décès liés aux pics des températures étaient l’Europe du Sud et de l'Est, les zones à climat polaire et alpin ainsi que celles où les résidents avaient des revenus élevés.

"De nombreuses recherches ont rapporté que la même température extrêmement élevée peut être moins nocive dans les régions chaudes que dans les régions froides, et ont expliqué que ce phénomène est dû à l'acclimatation à long terme à la chaleur locale", expliquent les auteurs dans leur article paru dans la revue PLOS Medicine le 14 mai 2024.

Et concernant la disparité observée parmi les populations riches ? "Une possibilité est que dans les pays à revenu élevé, il y ait une population âgée plus importante, qui serait plus vulnérable aux vagues de chaleur", explique le Pr Guo au journal Courtoise News Service. "Et les habitants des pays à revenu élevé, s'étant adaptés à l'utilisation de la climatisation, pourraient subir des impacts plus prononcés de l'augmentation des vagues de chaleur."

Toutefois, les auteurs rappellent que le monde entier est concerné par la hausse des températures. "Les résultats de cette étude suggèrent qu'aucune région du monde n'est à l'abri de l'impact de la mortalité par vague de chaleur dans le contexte du changement climatique", écrivent-ils dans leur article.

Hausse des températures et santé : il faut prévoir les risques

Les chercheurs rappellent que les vagues de chaleur entraînent un risque accru de décès en raison du stress thermique (incapacité du corps humain à maintenir une température normale), du déclenchement d'un dysfonctionnement de plusieurs organes ou encore de l’épuisement dû aux températures élevées. Ils ajoutent que le stress thermique peut aggraver les troubles psychiatriques et les maladies chroniques préexistantes, entraînant une mort prématurée.

Pour l’équipe, ses travaux montrent qu’il est nécessaire de prendre en compte l’impact des hausses de températures sur la santé.

"Nos conclusions selon lesquelles les vagues de chaleur sont associées à une charge de mortalité importante qui varie spatio-temporellement à travers le monde au cours des 30 dernières années, suggèrent qu'il devrait y avoir une planification d'adaptation (du secteur de la santé) et une gestion des risques localisées à tous les niveaux gouvernementaux", conclut le Pr Yuming Guo dans un communiqué.