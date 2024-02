Canicule : plus de 5.000 décès enregistrés durant l’été 2023

L'ESSENTIEL Durant l’été 2023, près de 1.500 morts ont été recensés pendant les quatre épisodes de canicule et plus de 5.000 décès ont été enregistrés durant toute la période de surveillance de l’été.

Entre le 1er juin et le 15 septembre, près de 20.000 recours aux soins d'urgence liés aux fortes chaleurs ont été observés.

Bien que toutes les tranches d’âge étaient concernées, les personnes âgées de 75 ans et plus étaient les plus touchées.

L’été 2023 est le quatrième le plus chaud jamais observé dans l’Hexagone depuis le début du 20ème siècle, selon Météo France. Il a été marqué par quatre épisodes de canicule, qui ont concerné 73 % de la population. Selon le bilan de Santé publique France, publié le 8 février, le nombre de décès toutes causes attribuables à la chaleur s’élève à près de 1.500 décès pendant les vagues de fortes chaleurs. Cela représente "plus de 10 % de la mortalité toutes causes observées." À titre de comparaison, la canicule de 2003, qui est la vague de chaleur la plus intense qu'ait connu la France, avait causé un "nombre cumulé des décès en excès d'environ 14.800 entre le 1er et le 20 août, soit une augmentation de 60 % par rapport à la mortalité attendue", dit Santé publique France.

Canicule : 75 % des décès sont survenus chez les personnes de 75 ans et plus

Durant toute la période de surveillance de l’été 2023, plus de 5.000 morts ont été recensés, représentant plus de 3 % de la mortalité toutes causes observées. Les données montrent que toutes les tranches d’âge sont concernées. "75 % de ces décès étant survenus chez des populations âgées de 75 ans et plus." Autre constat : onze accidents du travail mortels en lien possible avec la chaleur ont été rapportés par la Direction Générale du Travail. Près de la moitié de ces drames sont survenus dans le cadre d’une activité professionnelle de construction et travaux. Les adultes concernés étaient des hommes âgés de 19 à 70 ans.

20.000 recours aux soins d’urgence ont été enregistrés pendant les vagues de chaleur

D’après Santé publique France, il y avait deux fois plus de recours aux soins d’urgence lors des épisodes de canicule. Entre le 1er juin et le 15 septembre, près de 20.000 recours aux soins d’urgence ont été enregistrés durant l’été. "Pendant les épisodes de canicule, le nombre de passages aux urgences pour l’indicateur iCanicule (comprenant les hyperthermies/coups de chaleur, déshydratations et hyponatrémies) a été multiplié par 2,1 et celui pour les consultations SOS médecins multiplié par 3 par rapport aux périodes hors épisodes de canicule de l’été", peut-on lire dans le communiqué. Lors de la période estivale, 10.600 hospitalisations suite à un passage aux urgences pour l’indicateur iCanicule ont été recensées. Plus de la moitié des passages aux urgences ont concerné les personnes de 75 ans et plus.

"La nécessité d’une stratégie d’adaptation au changement climatique renforcée"

"Ce bilan souligne, cette année encore, un impact important de la chaleur en termes de morbidité et de mortalité, pendant et hors épisodes de canicule, qui concerne toutes les tranches d’âge. Ces données confortent la nécessité d’une stratégie d’adaptation au changement climatique renforcée, au niveau national et territorial, afin d’anticiper l’intensification de l’exposition à ces phénomènes météorologiques", a déclaré le Dr Caroline Semaille, Directrice générale de Santé publique France.

Pour 2024, une canicule bien pire que celle de 2003 est de l'ordre du possible, selon des experts du climat. Selon leur étude publiée en novembre dernier dans Nature, ils estiment que les températures pourront dépasser le record d'environ 4°C en Ile-de-France.