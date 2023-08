Canicule : quels effets sur la santé mentale ?

L'ESSENTIEL La chaleur joue sur la santé mentale.

Exposé à des températures élevées, le corps active des mécanismes de thermorégulation et le cerveau se trouve moins irrigué.

Des études ont par ailleurs démontré que des températures élevées augmentent le risque de conflits.

Les températures élevées n’ont pas qu’un impact sur la santé physiologique. Elles peuvent également avoir des répercussions sur la santé psychique et mentale.

Fortes chaleurs : un stress pour le corps

Élodie Gratreau, doctorante en histoire et philosophie des techniques de soin en psychiatrie au sein du laboratoire Costech, explique ce phénomène dans le HuffPost.

"Physiologiquement, quand il fait chaud, notre rythme cardiaque s’accélère, le pouls est plus fort, notre pression artérielle augmente, et notre niveau de cortisol [l’hormone du stress] augmente donc on aura tendance à se sentir plus irritable".

Les réactions varient toutefois selon les individus et cette question nécessiterait des études supplémentaires note la spécialiste.

Pour se maintenir au frais, le corps délaisse le cerveau

Autre explication : quand il fait très chaud on peut manquer d’oxygène ce qui augmente l'irritabilité, l’impulsivité. Les émotions deviennent de fait plus difficiles à gérer.

En cause ? Le fait que le cerveau est moins irrigué puisque le sang est envoyé en priorité dans le reste du corps pour le maintenir au frais par un mécanisme de thermorégulation.

La chaleur provoque des conflits

Et les conséquences sur nos comportements sont quantifiables. Une méta-analyse de 60 études, menée par des chercheurs des universités de Berkeley et de Princeton aux Etats-Unis sur l'influence du climat sur les conflits a démontré une réalité impressionnante.

D’après les scientifiques, une simple hausse de 1°C par rapport à la normale saisonnière suffit pour que le nombre de violences comme les violences conjugales, les meurtres ou encore les viols, augmente de 4 %, et les risques de guerre civiles de 14 %.

"Nous trouvons des preuves solides de la relation de cause à effet entre les événements climatiques et les conflits humains à différentes échelles spatiales et temporelles et dans toutes les grandes régions du monde”, expliquent les auteurs.