Canicule : Paris est la ville où le risque de mourir de chaud est le plus grand !

L'ESSENTIEL Après un été 2022 particulièrement chaud, ce mois de mai 2023 connait des températures supérieures aux normales saisonnières.

Alors que l'été pourrait connaître des épisodes de canicule, une étude montre que c'est à Paris qu'elles pourraient avoir les conséquences les plus dramatiques.

Le risque le plus élevé de mourir de chaud en Europe se situe à Paris en raison d'une forte densité urbaine et de la rareté des espaces verts.

Et si les températures qui devraient atteindre les 30° d'ici la fin de cette semaine à Paris nous faisaient courir un risque vital ? C'est ce que suggèrent les résultats d'une étude publiée dans The Lancet.

Les conséquences du réchauffement climatique sont présentes partout dans le monde, mais les experts observent un phénomène particulier en Europe de l'ouest. En effet, les températures y augmentent plus rapidement que dans le reste du monde. Ce constat s'explique notamment par la densité de population et la présence importante d'infrastructures en milieu urbain.

En France, des canicules de plus en plus fréquentes

En France, les épisodes de canicule sont de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses. Les températures de ce mois de mai 2023 dépassent le plus souvent les normales de saison. Et d'après une étude du Lancet, Paris est la ville d'Europe où le risque de mourir de chaleur est le plus élevé en cas de canicule !

Une analyse de l'évolution des températures, de la démographie et des infrastructures a permis à une équipe anglaise de chercheurs de déterminer les risques liés aux températures extrêmes. Il en ressort que la nature de l'urbanisation et la densité des constructions sont les principaux facteurs aggravants pour Paris. La ville manque également cruellement de végétation pour faire face aux températures extrêmes.

Si la situation est inquiétante à Paris, elle l'est également dans de nombreuses villes d'Europe. En effet, selon cette même étude, des villes telles que Séville, Valence ou Marseille font également partie des villes où le risque de mourir de chaleur est important en cas de canicule.

Londres est la ville où le risque de mourir de froid est le plus élevé

Si Paris arrive en tête pour le risque de mourir de chaud, il en est autrement pour le risque de mourir de froid. En effet, c'est à Londres que les risques sont les plus élevés pour les personnes fragiles. Cela s'explique principalement par la précarité énergétique et le manque d'isolation thermique des logements.

Il est donc important de prendre en compte cette situation inquiétante face aux épisodes de chaleur, mais également de froid. Les conséquences peuvent être dramatiques pour les personnes vulnérables, notamment les personnes âgées ou les personnes atteintes de pathologies chroniques.

Repenser l'urbanisation pour faire face aux épisodes de canicule ou de froid

Pour faire face aux épisodes de canicule et de froid, les chercheurs soulignent qu'il est essentiel de repenser l'urbanisation et de privilégier les espaces verts. En France, les villes sont souvent densément construites, sans réel espace vert, ce qui augmente les risques en cas de températures extrêmes. Les programmes de végétalisation et de création de parcs et jardins permettent de lutter contre ces risques.

De même, des bâtiments économes en énergie et bien isolés sont indispensables pour faire face aux épisodes de froid. De plus, il est crucial de porter une attention particulière aux personnes vulnérables lors de ces épisodes, en mettant en place des plans d'actions spécifiques pour leur venir en aide.