C'est prouvé : les conflits amoureux nuisent à notre santé

L'ESSENTIEL Au sein du couple, le stress peut empêcher un patient de bien récupérer après avoir fait une crise cardiaque.

Notre santé mentale peut influencer celle de notre partenaire.

La vie de couple n’est pas un long fleuve tranquille. Argent, tâches ménagères, belle-famille, travail, éducation des enfants… Ces nombreux sujets peuvent être source de discordes et de conflits. Selon une équipe de chercheurs américains, ces disputes peuvent causer du stress, qui menace la santé immunitaire et émotionnelle et rend les partenaires vulnérables aux maladies. Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont mené une étude parue dans la revue Psychoneuroendocrinology.

Prise de sang : les marqueurs sanguins de 42 couples mariés ont été analysés

Afin d'identifier les "voies reliant les mariages en détresse à une mauvaise santé", les auteurs ont analysé comment les couples communiquent, en particulier lors des conflits, et l’impact de cette communication sur la guérison des plaies et les émotions.

Pour les besoins des travaux, 42 couples hétérosexuels mariés, depuis 12 ans en moyenne, ont été recrutés. Au cours de deux visites de 24 heures, les participants ont réalisé une prise de sang afin de mesurer leur taux d'interleukine-6 (IL-6) de base, à savoir un marqueur de l’inflammation et d’autres marqueurs sanguins. Les volontaires ont également vu une petite cloque se former sur leur avant-bras. Cette blessure a été surveillée durant 12 jours pour évaluer le fonctionnement de leur système immunitaire.

Après cette étape, les adultes ont dû remplir un questionnaire et indiquer leurs modes de communication lors des tensions. De plus, ils ont dû participer à des discussions qui portaient sur le soutien social et la résolution d’un problème connu au sein de leur mariage. "Immédiatement après les conversations, les partenaires ont évalué leurs émotions ainsi que le ton et l’issue de la discussion", a précisé l’équipe.

La communication négative est associée à une inflammation chronique

D’après l’étude, les couples qui ont déclaré éviter les conversations difficiles ou fuir durant des disputes avaient un taux d'interleukine-6 (IL-6) de base plus élevé. En clair, ils présentaient une inflammation chronique et une fonction immunitaire affaiblie. "Ils ressentaient aussi moins d'émotions positives et leurs blessures guérissaient plus lentement. Cette négativité chronique a eu des effets émotionnels, relationnels et immunitaires, plus particulièrement chez les femmes. (…) Les couples peuvent suivre une thérapie pour les aider à acquérir de meilleures techniques de communication", a conclu Rosie Shrout, auteure des recherches, dans un communiqué.