Canicule : 5 conseils pour rafraîchir votre logement et éviter le coup de chaleur

L'ESSENTIEL Une vague de chaleur va se déployer sur une grande partie de la France cette semaine.

Il est recommandé de rester au frais. Plusieurs gestes permettent de rafraîchir les logements.

Il est par exemple conseiller de fermer les volets et fenêtres le jour et d'aérer la nuit.

Les départements du Rhône, de l'Isère, de l'Ain, de la Savoie et de Haute-Savoie sont placés en alerte orange canicule par Météo France ce lundi 14 août en raison d'un "épisode caniculaire non-exceptionnel pour la saison, mais nécessitant une vigilance particulière, notamment pour les personnes sensibles ou exposées". Cette vague de chaleur devrait gagner les trois-quarts du pays à partir de jeudi et durer jusqu'au week-end. Selon les prévisions, le thermomètre pourrait grimper jusqu'à 40 degrés dans la vallée du Rhône à cette période.

Ces températures élevées risquent de mettre les organismes à rude épreuve, favorisant entre autres les coups de chaleur et la déshydratation, en particulier chez les bébés et les personnes âgées. Il est donc important de rester au frais et de prendre des mesures préventives dans son logement pour se protéger de la chaleur.

Chaleur : comment rafraîchir son logement ?

Pour rafraîchir son logement et ainsi éviter les malaises, quelques gestes simples peuvent être adoptés. En journée, il est recommandé de fermer les volets bien avant que la température extérieure ne dépasse celle du logement. Il est également conseillé de les rabattre avant que le soleil ne tape directement sur les fenêtres.

"Tant que la température extérieure est supérieure à celle relevée dans votre logement, maintenez aussi toutes les fenêtres closes. Ouvrez-les tard le soir, la nuit ou tôt le matin, si l’air est un peu plus frais à ces moments-là", précise l'Assurance Maladie sur son site internet.

Si vous disposez d'une climatisation pour rafraîchir l'air intérieur, il faut régler la climatisation à 5°C en dessous de la température ambiante. Il est préférable de ne pas baisser plus le thermostat afin d'éviter les écarts trop importants avec l'extérieur.

Par ailleurs, l'utilisation du ventilateur est déconseillée si la température est supérieure à 32 °C, car l'air brassé est chaud. Ce qui augmente la sensation d'inconfort. Il est également recommandé d'éviter d'utiliser des appareils générant de la chaleur, tels que le four, l'ordinateur ou le sèche-cheveux, et de baisser la luminosité électrique pour réduire l'émission de chaleur.

"Si vous ne parvenez pas à rafraîchir votre habitation, essayez de passer au moins 2 ou 3 heures par jour dans un endroit climatisé (grands magasins, cinémas, lieux publics)", ajoute l'Assurance Maladie.

Pic de chaleur : faire circuler l'air aux heures les plus fraiches

Lors d'un épisode caniculaire, les températures baissent peu pendant la nuit. Toutefois, il faut profiter de ces quelques degrés en moins pour faire circuler l'air dans le logement. Il est pour cela recommandé d'ouvrir les fenêtres et les portes. Cette technique permet de renouveler l'air et d'abaisser la température.

La nuit, il est conseillé de privilégier l'utilisation du ventilateur plutôt que de la climatisation. Pour augmenter la sensation de fraîcheur, vous pouvez placer une bouteille congelée devant l'appareil.

En plus de toutes ces mesures pour rafraîchir le logement, il est important de veiller à boire de l'eau régulièrement sans attendre d'avoir soif pour éviter les coups de chaleur et la déshydratation. "Il est conseillé de consommer au moins 1,5 à 2 litres d’eau quotidiennement, pour maintenir une élimination urinaire normale. Si vous avez un problème de santé, demandez à votre médecin traitant quelle quantité vous devez boire au quotidien", précise l'Assurance Maladie.

Canicule : de nombreux risques pour la santé

Le ministère de la Santé met en garde contre les effets des vagues de chaleur sur l'organisme. "Lorsqu’il est exposé à la chaleur, le corps humain active des mécanismes de thermorégulation qui lui permettent de compenser l’augmentation de la température. Quand ces mécanismes sont débordés, des pathologies liées à l’exposition à la chaleur se manifestent : insolation, crampes, déshydratation, coup de chaleur, voire décès".

Il faut être particulièrement prudent, car ces risques peuvent survenir dès les premiers jours de chaleur. Les individus les plus susceptibles de souffrir des effets néfastes des températures estivales très élevées sont :