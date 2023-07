Canicule : les bons gestes pour s'en protéger

L'ESSENTIEL 26 départements sont en "vigilance orange" orages et canicules.

Les températures élevées peuvent être nocives pour la santé.

Certains gestes de prévention permettent de limiter l'impact de la chaleur sur notre organisme.

Alors que la canicule frappe une bonne partie de l’Est de la France, les autorités sanitaires rappellent comment se protéger et préserver son entourage en cas de fortes chaleurs.



Il est ainsi recommandé de :

- rester au frais (chez vous ou dans un lieu rafraîchi).

- Boire de l’eau (sans attendre d’avoir soif).

- Se mouiller régulièrement le corps.

- Fermer les volets et les fenêtres du logement le jour.

- Aérer son espace la nuit.

- Privilégier les activités douces et sans effort.

- Manger frais, équilibré et en quantité suffisante.

- Eviter l’alcool.

- Prendre des nouvelles de vos proches et des plus fragiles (enfants, personnes âgées).



Structures d’accueil collectif et travail en extérieur



Il est également rappelé aux responsables de structures d’accueil collectif, en particulier les centres de loisirs, les EHPAD et les établissements de santé, de prendre toutes les dispositions qui s’imposent pour protéger les personnes fragiles et favoriser leur hydratation.



"Les employeurs doivent aussi évaluer les risques et prendre les décisions qui s’imposent (aménagement des horaires afin de limiter l’exposition des salariés aux températures les plus fortes de la journée, report des taches pénibles...), notamment dans le secteur du bâtiment et des travaux publics", soulignent les experts en santé dans un communiqué.

33.000 morts sont attribuables à la chaleur

Les températures élevées peuvent être nocives pour la santé, notamment parce qu’elles peuvent provoquer des coups de chaleur, des coups de soleil et une dégradation brutale du bien-être psychologique.



Sur les périodes estivales de 2014 à 2022, près de 33.000 morts sont attribuables à la chaleur entre le 1er juin et le 15 septembre de chaque année, dont 23.000 personnes âgées de 75 ans et plus. "Parmi les décès, 28 % ont été observés pendant les canicules telles que définies par le plan de gestion des vagues de chaleur alors qu’elles ne représentent que 6 % des jours étudiés", écrivait récemment Santé Publique France dans un rapport à ce propos.

"Le rapport publié souligne que les canicules sont les évènements climatiques extrêmes associés au fardeau humain le plus élevé en France métropolitaine. En dehors des canicules, les températures chaudes, qui sont souvent perçues comme ne présentant pas d’enjeu pour la santé, conduisent pourtant également à des risques importants", soulignaient par ailleurs les auteurs.