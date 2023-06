Canicule : qu'est-ce que la noyade sèche et comment l'éviter

L'ESSENTIEL La noyade sèche survient au maximum 72 heures après avoir bu la tasse ou évité la noyade.

Les symptômes peuvent être similaires à une crise d'asthme, causer des maux de ventre, de la fièvre, un teint gris ou une somnolence prononcée.

Les noyades sèches touchent essentiellement les enfants, il est important de bien les surveiller, notamment dans les piscines privées.

Ce que l'on sait peu, c'est que la noyade sèche (ou noyade retardée) se produit hors de l'eau. L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) la définit comme "la mort par suffocation à la suite d’une immersion dans l'eau". Il s’agit, plus précisément, d’une insuffisance respiratoire causée par une récente immersion dans un liquide. Boire la tasse ou éviter la noyade peut être fatal des heures voire des jours (jusqu'à 72 heures plus tard) après la baignade.

L'OMS distingue deux types de noyade : la noyade sèche et la noyade humide. "Dans la noyade humide, la personne a inhalé de l'eau qui interfère avec la respiration et cause le collapsus du système circulatoire. Dans les cas moins fréquents de noyade sèche, le conduit aérien se ferme du fait des spasmes causés par la présence d'eau. La quasi-noyade peut provoquer une atteinte neurologique et le succès du rétablissement dépend de la rapidité du sauvetage et de la réanimation".

En juin 2017, un enfant de 4 ans au Texas, aux États-Unis, est décédé des suites d'une noyade sèche. "Soudainement, il s'est réveillé. Il a crié. Il a pris son dernier souffle et je n’ai plus su quoi faire", a déclaré son père au site d'information Eyewitness News. Ces accidents représentent 2 % des noyades et concernent presque exclusivement des enfants. Savoir reconnaître les signes de noyade sèche est essentiel car une intervention médicale d'urgence peut sauver la vie.

Savoir identifier les signes de la noyade sèche

Les premiers signes de noyade sèche sont la toux et des difficultés respiratoires (respiration sifflante). Ces symptômes ressemblent à ceux d'une crise d'asthme. Des douleurs au ventre, de la fièvre, le teint gris ou une somnolence importante nécessitent une vigilance. "Quand l’eau entre dans les poumons, ils peuvent se remplir de sang car l’eau abîme le surfactant (substance qui recouvre les alvéoles pulmonaires, NDLR) qui sépare normalement air et sang" explique à 20 Minutes la Dr Gwënaelle Huet, médecin généraliste à Perros-Guirrec. "Si la personne a juste bu la tasse et bien toussé et qu’il n’y a pas d’autres symptômes, il n’y a pas besoin de s’inquiéter. S’il y a eu une noyade, il faut appeler le 15 et écouter leurs conseils".

Mais attention à ne pas dramatiser. Chaque personne buvant la tasse ne développe pas par la suite une insuffisance respiratoire. Cependant, si vous présentez les symptômes ci-dessus, vous devez consulter un médecin en urgence avec une description claire de ce qui s'est passé dans l'eau. En cas d'insuffisance respiratoire, vous recevrez de l'oxygène.

Bien surveiller ses enfants

"Chez les enfants, une défaillance de la surveillance des adultes est la cause individuelle de noyade la plus importante" rappelle l'OMS. Cependant, observer quelques précautions simples peut réduire les risques. Il est recommandé de :

- Rester toujours près de vos enfants lorsqu’ils jouent près ou dans l'eau ;

- Se baigner avec eux pour intervenir immédiatement si nécessaire ;

- Désigner un seul adulte pour superviser afin d'éviter les malentendus ou le manque d’attention.

Lorsque les enfants ne savent pas nager, ils doivent être équipés de brassards lorsqu'ils sont près de l'eau. En revanche, les bouées ou autres objets flottants (bateaux pneumatiques, matelas) ne sont pas efficaces. Il est également recommandé d'apprendre à votre enfant à nager le plus tôt possible : à partir de 4 ou 5 ans s'il en a la capacité physique et l'envie, sinon généralement à partir de 6 ans.

Attention aux piscines privées

La noyade est la première cause de décès accidentel dans la vie quotidienne des mineurs de moins de 15 ans. Selon une enquête publiée par Santé publique France, les deux tiers des noyades des enfants de moins de six ans se sont produites dans des piscines privées.

Ainsi, la loi stipule que les piscines privées doivent être équipées de dispositifs de protection pour empêcher les enfants d'y pénétrer : barrières (la meilleure solution), abris ou couvertures de piscine. Une alarme sonore peut également vous avertir d'une chute, mais elle n'empêchera pas la noyade. Quoi qu'il en soit, la surveillance demeure la meilleure forme de prévention.