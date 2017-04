Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire

Noyades : les enfants et les seniors en tête des victimes

Les noyades ont tué 436 personnes en France en 2015. Elles surviennent majoritairement en mer. Le défaut de surveillance des enfants est encore trop souvent signalé.

Nombre de Français attendent l'été avec impatience. Farniente sur la plage, piscine à volonté, journée en base de loisirs... Les lieux sont nombreux pour se rafraîchir aux heures les plus chaudes. Mais elles sont aussi le théâtre d'incidents plus tragiques.

Chaque jour, plus de trois personnes trouvent la mort dans les eaux françaises. Que ce soit en mer ou dans un cours d'eau, les zones d’accident sont multiples. Les conséquences le sont moins. D’après la dernière enquête, parue dans le Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (BEH), une noyade sur trois est fatale. L’année 2015 ne déroge pas à la règle : depuis 2003, la mortalité est tristement stable.





Hausse chez les moins de six ans

1 441 personnes se sont noyées entre juin et septembre 2015. La majorité de ces incidents sont d’origine accidentelle. En témoigne le profil des victimes. Les enfants de moins de 6 ans et ceux de 13 à 19 ans sont les plus touchés, avec les adultes de 65 ans et plus. Ce sont aussi les classes d’âge qui meurent le plus. Mais l’enquête NOYADES met en lumière un phénomène inquiétant : le nombre d’accidents signalés chez les moins de 6 ans est en hausse constante depuis 2003. La faute, peut-être, à la démocratisation des piscines privées.







Source : Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire

Sans surprise, les noyades surviennent principalement dans les régions avec un accès sur l’océan ou la mer. Ainsi, les rives de l’Atlantique et de la Méditerranée dominent nettement dans les zones d’accidents. Il faut dire que dans un cas sur deux, la personne se noie en mer. Suivent les piscines – en majorité celles familiales –, les cours d’eau et les plans d’eau.







Source : Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire