6 signes qui montrent que la chaleur affecte votre santé mentale

L'ESSENTIEL Comme en hiver, une dépression saisonnière peut survenir en été.

Une psychologue a dévoilé les six signes qui peuvent alerter sur des troubles saisonniers durant la période estivale.

Les individus concernés par une dépression saisonnière en été auraient tendance à avoir des comportements d’adaptation malsains.

Les soirées plus longues, le soleil, les ballades sur la plage… La saison estivale est généralement bonne pour le moral. Toutefois, la chaleur extrême "a un impact" sur la santé mentale, selon Smriti Joshi psychologue clinicienne agréée. En raison des températures élevées et du dérèglement climatique, "il existe un grand sentiment d'impuissance et de perte de contrôle, qui peuvent déclencher une profonde anxiété", a-t-elle expliqué lors d’une interview accordée au média Make it de la chaîne CNBC.

Comment identifier une dépression estivale ?

Comme l’a indiqué la spécialiste, la chaleur peut provoquer des coups de chaleur et de la déshydratation, qui peuvent affecter la santé mentale. Elle a notamment décrit les six signes pouvant être liés à des troubles saisonniers en été :

des troubles du sommeil (insomnie…) ;

des troubles du sommeil (insomnie…) ; une sensation de fatigue ;

une sensation de fatigue ; une irritabilité ;

une irritabilité ; une sensation de frustration ;

une sensation de frustration ; une incapacité à se concentrer ;

une incapacité à se concentrer ; une augmentation du stress.

Durant l’été, Smriti Joshi a également repéré une multiplication "des cas de rage au volant". Autre constat de la psychologue : le recours à des mécanismes d’adaptation malsains. Les personnes touchées par ces troubles auraient tendance à consommer des substances illicites, à avoir une alimentation peu équilibrée ou à ne pas manger suffisamment pendant la saison estivale.

Les recommandations pour prendre soin de sa santé mentale en été

Certaines populations à risque comme les femmes enceintes ou les personnes âgées sont plus susceptibles de rester à l’intérieur au cours des fortes chaleurs. Cet enfermement peut aussi les amener à se sentir très seuls.

Pour prévenir la dépression saisonnière en été, Smriti Joshi a dévoilé dix recommandations à suivre :